Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a spus, într-o intervenție TV la Digi24, că, după ninsorile din ultimele ore, nu au fost probleme grave sau care să afecteze foarte mult țara. Autoritățile au intervenit normal, fără dificultăți.

El a spus că în județul Olt două drumuri au fost închise parțial, dar circulația nu a fost oprită și echipele de deszăpezire lucrează pentru ca drumurile să rămână practicabile. În Teleorman, pe un drum comunal, mai multe mașini au avut probleme din cauza alunecărilor, iar autoritățile au gestionat situația.

În zona București–Ilfov, vântul puternic a doborât aproximativ 20 de copaci, fără ca cineva să fie rănit sau să apară incidente grave.

Raed Arafat a mai spus că nu sunt victime și nici situații complicate, toate cazurile fiind rezolvabile și accesibile. El a menționat că raportul complet al intervențiilor este făcut la fiecare 12 ore.

În plus, autoritățile sunt pregătite pentru iarnă, după ce s-a ținut o videoconferință cu toate comitetele pentru situații de urgență din zonele cu cod galben. Toate autoritățile locale au confirmat că au materiale pentru drumuri alunecoase și că au contracte pentru deszăpezire.

„Din fericire, nu avem probleme grave, nu sunt situații grave sau cu impact major. Au fost două drumuri închise parțial în județul Olt și unde au lucrat cei de la deszăpăzire pentru deschiderea lor, dar sunt parțiale închise, deci circulația nu este întreruptă, și un drum comunal unde au fost probleme, ceva mașini au alunecat în județul Teleorman. Nu sunt victime, nu sunt situații deosebite, nu sunt cazuri care să nu fi putut fi rezolvate sau la care să nu se poată ajunge. Situația este sub control”, a precizat Raed Arafat.

Raed Arafat a spus că, în următoarele ore, nu se așteaptă probleme serioase, dar zonele care sunt frecvent afectate de viscol ar putea întâmpina dificultăți, în funcție de vânt și de cantitatea de zăpadă. El a explicat că, fiind sub cod galben, nu ar trebui să apară situații grave, însă locurile care au avut probleme și înainte s-ar putea confrunta și acum cu viscol mai puternic, mai ales pe timpul nopții.

„Suntem sub cod galben, în mod normal n-ar trebui să fie probleme serioase, dar de regulă zonele care au fost afectate și altădată pot fi afectate și acum mai serios. Din cauza vântului, dacă viscolește în cursul nopții, n-am cum să vă spun că zona asta sau zona asta. Depinde cum va fi vântul, cum va fi cantitatea de precipitații. Dar fiind sub cod galben, sperăm că nu vom avea situații foarte dificile sau foarte grele”, a punctat Raed Arafat.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de viscol pentru zonele montane din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Oficialii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au intervenit încă de miercuri seară în toate zonele cu ninsori și au avertizat șoferii să nu depășească utilajele de deszăpezire și să nu circule prea aproape de ele.