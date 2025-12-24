Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a convocat miercuri după-amiază o videoconferință de urgență cu prefecții și reprezentanții instituțiilor din întreaga țară, în contextul avertizării meteorologice de Cod galben de viscol și temperaturi scăzute.

Decizia a fost luată în urma unei discuții cu ministrul Afacerilor Interne, având în vedere suprapunerea fenomenelor meteo extreme cu perioada sărbătorilor de iarnă, când mobilitatea populației este ridicată, iar riscurile sunt amplificate.

Raed Arafat a solicitat stabilirea clară a tuturor măsurilor ce urmează să fie aplicate în perioada următoare, subliniind că prioritățile vizează menținerea circulației rutiere, siguranța publică, informarea constantă a populației și, în mod special, protejarea persoanelor vulnerabile și a celor fără adăpost, transmite Mediafax.

Prefecții au fost avertizați că orice disfuncționalitate sau întârziere în aplicarea măsurilor poate avea consecințe grave.

În cadrul videoconferinței de azi, 24 decembrie, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a prezentat situația meteorologică actualizată și a precizat că, pentru prima dată după șase ani consecutivi, Bucureștiul se află sub incidența unei avertizări de Cod galben în perioada Crăciunului.

Potrivit ANM, jumătatea sudică a țării, inclusiv Capitala, va fi afectată de intensificări ale vântului, care vor viscoli temporar zăpada și vor reduce vizibilitatea sub 100 de metri în anumite zone.

Mateescu a arătat că în sud-vestul țării, în Carpații Meridionali și în Oltenia, stratul de zăpadă va ajunge la 25–30 de centimetri, cu depășiri locale de peste 30 de centimetri.

Începând de miercuri, vremea va intra într-un proces accentuat de răcire, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 15 și 2 grade Celsius. Primele nopți geroase vor afecta Transilvania și Moldova, unde minimele vor coborî spre minus 12–10 grade.

Pentru București, ANM a anunțat că precipitațiile se vor transforma pe parcursul nopții în lapoviță și ninsoare. Temperatura maximă va ajunge la minus 2 grade, iar minimele vor coborî spre minus 7–5 grade Celsius.

Vântul va sufla cu rafale de 45–50 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Raed Arafat a atras atenția că aceste valori termice reprezintă un pericol real de hipotermie pentru persoanele care rămân în aer liber, chiar și pentru intervale scurte de timp.

Șeful DSU a subliniat că fenomenele meteo severe nu vor afecta doar zonele aflate sub Cod galben. În Moldova și în zonele montane, stratul de zăpadă va fi consistent inclusiv la altitudini mai joase, ajungând până la 10 centimetri, iar vântul va avea intensificări susținute, cu rafale similare celor din sudul țării.

În ceea ce privește protecția persoanelor vulnerabile, Arafat a transmis instrucțiuni clare autorităților locale. Planul de protecție a persoanelor fără adăpost trebuie activat imediat, fără a fi necesară retrimiterea documentelor, întrucât acesta intră automat în vigoare în fiecare sezon rece.

Pompierii, polițiștii și echipajele medicale au fost însărcinate să monitorizeze zonele cunoscute și să identifice persoanele expuse riscului, care trebuie transportate în adăposturi încălzite pentru prevenirea cazurilor de hipotermie.

Raed Arafat a avertizat că perioada de risc se va prelungi până pe 27 decembrie, motiv pentru care autoritățile trebuie să rămână în stare de alertă pe întreaga durată. Prefecții și inspectoratele au primit sarcina de a raporta imediat orice situație deosebită, inclusiv cazurile care pot necesita intervenții ample, sprijin interjudețean sau care pot avea impact mediatic.

În finalul videoconferinței, șeful DSU a verificat situația contractelor de deszăpezire și a stocurilor de materiale antiderapante. Lipsa intervențiilor din partea prefecților a confirmat că toate județele sunt pregătite pentru intervenție.

Prefectul județului Argeș a primit instrucțiuni speciale privind zona Vidraru, fiind stabilite scenarii de intervenție și solicitată transmiterea deciziilor adoptate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

ANM a anunțat că informarea meteorologică actuală rămâne valabilă până vineri dimineață, la ora 10, urmând ca instituția să emită noi avertizări, având în vedere menținerea intensificărilor de vânt și scăderea continuă a temperaturilor.