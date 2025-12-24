Iarna și-a intrat pe deplin în drepturi în România, după ce vremea capricioasă a adus deja ceață și ninsori în mai multe județe. Miercuri dimineață, străzile din sudul și estul țării au fost acoperite de un strat subțire de zăpadă, iar meteorologii ANM au atras atenția că fenomenele se vor intensifica începând din această seară. Potrivit prognozelor, ninsorile se vor extinde în aproximativ jumătate din țară, inclusiv în București, fiind însoțite de vânt puternic și o scădere accentuată a temperaturilor.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori valabil pentru aproape jumătate din teritoriul României. Specialiștii anunță, pentru următoarele zile, intensificări ale vântului, precipitații moderate cantitativ, ninsori viscolite și formarea unui strat consistent de zăpadă. În anumite zone, apariția poleiului va îngreuna și mai mult circulația rutieră, crescând riscul de accidente.

Meteorologii arată că, începând de miercuri seară, ninsorile se vor extinde pe arii largi, iar vântul va sufla cu putere, accentuând senzația de frig. Capitala nu va fi ocolită de acest episod de iarnă, iar de Crăciun este așteptat un strat consistent de zăpadă, însoțit de temperaturi mult mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă.

În ceea ce privește prognoza pentru sărbătorile de iarnă, specialiștii anunță o răcire semnificativă a vremii. De Crăciun, gerul va pune stăpânire pe mare parte din țară, în special în sudul și estul României. În Moldova și estul Transilvaniei, temperaturile minime vor coborî până la minus 12 grade Celsius, în timp ce în alte regiuni valorile diurne vor rămâne negative, situându-se între minus 5 și minus 2 grade Celsius.

Meteorologul ANM Oana Păduraru a explicat, într-o intervenție la România TV, că după episodul de ninsori va urma un val de ger accentuat. Potrivit acesteia, vor fi ninsori viscolite și vizibilitate scăzută, iar răcirea vremii va fi resimțită în aproape toate regiunile.

În Oltenia și în zona Carpaților Meridionali, stratul de zăpadă ar putea ajunge la aproximativ 20 de centimetri, iar zăpada se va depune și în Muntenia și Dobrogea. Totodată, temperaturile vor scădea semnificativ în sud-estul țării, astfel încât, în prima zi de Crăciun, maximele vor fi cuprinse între minus 5 și minus 2 grade Celsius.

„Vorbim de ninsori viscolite, vizibilitate scăzută. Ne așteptăm la o răcire a vremii. În Oltenia, Carpații Meridionali, stratul de zăpadă va măsura 20-25 de cm. Strat de zăpadă se va depune și în zona Munteniei, Dobrogea. Temperaturile scad în sud-est. Astfel că maximele în prima zi de Crăciun vor fi de minus 5 – minus 2 grade”, spune Oana Păduraru.

Vremea rece va persista și după Crăciun. Pentru 31 decembrie și 1 ianuarie, meteorologii prognozează temperaturi scăzute în toată țara, cu ger în special în zonele depresionare. De Revelion, nopțile vor fi foarte reci, iar valorile termice vor rămâne negative chiar și pe parcursul zilei. În zonele montane, frigul va fi și mai accentuat, iar ninsorile vor continua inclusiv în noaptea dintre ani.

În ceea ce privește Capitala, specialiștii estimează că temperaturile se vor apropia de minus 5 grade Celsius la finalul anului, pe fondul menținerii unui regim termic sever.

„Temperaturile rămân foarte scăzute și pe 31 decembrie, și pe 1 ianuarie, ne așteptam la valori termice mai mici, ger în zonele depresionare. În Capitală ne vom apropia de minus 5 grade”, a adăugat reprezentanta ANM.

În acest context, autoritățile reamintesc că a fost emis un cod galben de ninsori pentru 19 județe din Dobrogea, Muntenia, Oltenia, sudul Banatului, precum și pentru București. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să își echipeze autoturismele corespunzător sezonului de iarnă.

Primele incidente din trafic au fost deja raportate. În județul Iași, un microbuz cu șapte persoane a derapat pe un drum acoperit de gheață, în zona Todirești, și a ajuns în șanț. Două persoane au fost transportate la spitalul din Pașcani cu răni ușoare, iar poliția a stabilit că șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Situații similare au fost semnalate și în județele Botoșani și Suceava, unde mai multe autoturisme au ajuns în afara carosabilului din cauza poleiului și a vitezei neadaptate, fără a fi înregistrate victime.

La munte, peisajul este deja unul autentic de iarnă, în județele Gorj și Mehedinți, unde s-a depus un strat de zăpadă de câțiva centimetri, iar drumarii au intervenit pentru deszăpezire. Turiștii se bucură de perspectivele unui Crăciun alb în stațiunile Rânca și Straja, în timp ce în Alba Iulia locuitorii au descoperit orașul acoperit de zăpadă și au fost nevoiți să își curețe mașinile înainte de a pleca la muncă.

Jumătatea sudică a țării se află, de la ora 12, sub cod galben de ninsori viscolite, avertizarea fiind valabilă până mâine seară.