Din cuprinsul articolului Vremea poate afecta circulația rutieră și vizibilitatea

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a raportat că miercuri dimineață se circulă în condiții variate, cu ceață care reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe mai multe artere rutiere, iar ninsorile ușoare s-au semnalat în județele Alba, Botoșani și Hunedoara.

Meteorologii precizează că avertizarea este însoțită de intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, viscolind temporar ninsoarea și reducând vizibilitatea.

Prognoza indică depunerea unui strat de zăpadă în mai multe regiuni. În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se estimează depuneri de 10–20 cm, izolat peste 25 cm, iar în alte zone precipitațiile vor fi mixte sau slabe cantitativ.

Pe 25 decembrie, vremea va fi rece în toată țara, cu maxime cuprinse între -5 și 2 grade Celsius, iar în regiunile estice și nordice se vor înregistra minime de -12 până la -10 grade. Ninsorile vor continua să cadă în vestul și centrul țării, iar în sud și sud-est se vor semnala precipitații mixte, cu posibilitate de polei. Vântul va sufla moderat până la tare, viscolind local zăpada în zonele montane și în regiunile deschise, ceea ce poate reduce vizibilitatea pe drumurile afectate.

În București, Administrația Națională de Meteorologie anunță că vor fi ninsori viscolite și condiții de polei în perioada sărbătorilor, iar stratul de zăpadă estimat în Capitală ar putea fi de câțiva centimetri în noaptea de 24 spre 25 decembrie.

Avertizările meteo sunt valabile pentru intervale extinse, cu fenomene care pot afecta circulația rutieră și vizibilitatea, iar autoritățile recomandă prudență în trafic și informarea constantă asupra evoluției vremii în zona în care se deplasează.

Meteorologii recomandă populației să evite deplasările neesențiale în zonele afectate de ninsori și viscol, mai ales pe drumurile secundare și în zonele montane. Autoritățile sfătuiesc șoferii să folosească anvelope de iarnă, să circule cu viteză redusă și să păstreze distanța corespunzătoare între vehicule pentru a preveni accidentele.

De asemenea, instituțiile responsabile de deszăpezire și gestionarea drumurilor anunță că acționează cu utilaje și material antiderapant pentru a menține circulația rutieră în siguranță. Persoanele din zonele afectate sunt îndemnate să se informeze constant prin canalele oficiale ale ANM și ISU și să respecte recomandările autorităților pentru siguranța lor și a celor din jur.