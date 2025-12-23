Potrivit inițiatorului, propunerea vizează modificarea Legii învățământului superior și are ca obiectiv principal protejarea studenților și a personalului din mediul universitar, în contextul în care până acum au lipsit mecanisme eficiente de intervenție, iar fenomenul a fost insuficient sancționat și reglementat.

Senatorul PNL Monica Anisie a scris pe Facebook că inițiativa apare pe fondul unor investigații recente care au evidențiat cazuri de hărțuire sexuală în universități, situații care nu au fost tratate corespunzător din cauza limitărilor legislative existente.

În prezent, multe instituții de învățământ superior s-au raportat strict la definițiile din Codul penal, ceea ce a făcut imposibilă intervenția în cazurile care nu îndeplineau condițiile pentru a fi încadrate ca infracțiuni dovedite penal, spune inițiatorul.

„Toleranță zero pentru hărțuirea sexuală în universități! Astăzi am vorbit despre un adevăr pe care mediul universitar din România l-a evitat prea mult timp. Ani la rând, studentele au încercat să vorbească. Colegii lor au știut. Instituțiile au știut. Dar sistemul a ales să tacă! Investigațiile de presă nu sunt niște accidente. Ele sunt rezultatul unui vid legislativ care a permis universităților să se ascundă în spatele unei definiții restrictive, legate exclusiv de Codul penal. Până acum, mesajul implicit a fost acesta: „dacă nu e infracțiune dovedită penal, universitatea nu poate face nimic”. Această logică a protejat agresorii și a izolat victimele. Multe universități au ales să nu vadă și legea nu le-a oferit instrumente reale de intervenție”, a scris Anisie pe Facebook.

Modificările propuse urmăresc să corecteze aceste lacune și includ definirea clară a hărțuirii sexuale ca abatere disciplinară distinctă în mediul universitar, spune senatorul PNL. De asemenea, universitățile ar urma să fie obligate să adopte proceduri reale și funcționale de prevenție, sesizare și sancționare a faptelor de hărțuire. Un alt element esențial al inițiativei este asigurarea protecției victimelor împotriva represaliilor, precum și garantarea accesului acestora la sprijin și consiliere.

Senatorul Monica Anisie a subliniat că modificarea legislativă nu este îndreptată împotriva cadrelor didactice, ci urmărește consolidarea unui mediu academic sigur, echitabil și responsabil. Măsurile propuse sunt menite să ofere beneficii întregii comunități universitare, inclusiv profesorilor, studenților și personalului auxiliar.

„De aceea, am inițiat modificarea Legii învățământului superior care introduce toleranța zero pentru hărțuirea sexuală în mediul academic, astfel: Hărțuirea sexuală este definită clar ca abatere disciplinară distinctă; Universitățile sunt obligate să aibă proceduri reale de prevenție, sesizare și sancționare; Victimele sunt protejate împotriva represaliilor și au acces la sprijin și consiliere. Totodată, vreau să subliniez că aceasta nu este o lege împotriva profesorilor! Este o lege pentru profesori corecți, pentru studenți, pentru demnitate și siguranță, pentru că un mediu academic sigur nu este un privilegiu. Este o obligație!”, a conchis Anisie.

