Senatorul PNL Monica Anisie, fost ministru al Educației, a anunțat în cadrul Congresului Național pentru Îmbătrânire Activă că va introduce o inițiativă legislativă prin care 1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – să fie declarată oficial zi liberă în România. Scopul ar fi, spune ea, acordarea unui moment simbolic de recunoaștere pentru seniori și pentru rolul esențial pe care îl au în viața familiilor și a comunităților.

Propunerea a venit în urma apelului lansat de Alexandra Dobre, președinta Institutului Național pentru Îmbătrânire Activă, care a sugerat ca România să marcheze această zi printr-un gest concret în sprijinul vârstnicilor.

Monica Anisie a reacționat imediat la sugestie: ”Eu sunt profesoară şi profesorii primesc şi ei teme. În seara aceasta, am primit o temă de la dumneavoastră şi promit că o voi rezolva”, a afirmat aceasta, asumând oficial inițierea proiectului legislativ.

Congresul Național pentru Îmbătrânire Activă, desfășurat luni și marți la Palatul Parlamentului, a reunit peste 100 de specialiști din România și din străinătate. La eveniment au participat reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, experți medicali și sociali, economiști, cercetători, organizații internaționale, structuri ale societății civile și profesioniști din mediul privat.

Dezbaterea a vizat teme esențiale pentru viitorul social al României, având în vedere ritmul rapid al îmbătrânirii populației. Printre subiectele discutate s-au numărat:

-accesul la servicii medicale adaptate nevoilor seniorilor;

-soluții pentru combaterea izolării sociale și a singurătății;

-adaptarea pieței muncii la procesul de îmbătrânire;

-rolul tehnologiilor digitale în îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor;

-politici publice privind protecția socială și sprijinul comunitar;

-necesitatea extinderii programelor dedicate îmbătrânirii active.

Participanții au subliniat că România are nevoie de o strategie națională accelerată pentru a răspunde schimbărilor demografice, într-un context în care populația activă scade constant, iar numărul persoanelor de peste 65 de ani crește semnificativ.

Potrivit Monicăi Anisie, stabilirea unei zile libere ar avea atât o valoare simbolică, cât și una educativă, prin încurajarea unor acțiuni dedicate persoanelor în vârstă. Potrivit argumentelor susținute la congres, o astfel de măsură ar putea încuraja familiile să petreacă mai mult timp cu părinții și bunicii lor și ar contribui la vizibilitatea problemelor cu care se confruntă această categorie.

Initiativa urmează să fie depusă oficial în Parlament în perioada următoare, după încheierea consultărilor tehnice. Dacă proiectul va obține sprijin politic, România s-ar putea alătura altor state care marchează Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice prin măsuri instituționale dedicate seniorilor.