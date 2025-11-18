Ajutor pentru pensionari în decembrie. Cine poate încasa 575 de lei înainte de sărbători

În luna decembrie, statul român va acorda anumitor pensionari un sprijin financiar suplimentar, destinat să compenseze parțial lipsa indexării pensiilor. Această măsură vizează doar persoanele care se încadrează în anumite criterii stabilite de autorități, iar banii pot fi folosiți pentru plata facturilor sau achiziția de produse de bază.

Primele sume vor fi distribuite începând cu jumătatea lunii decembrie, odată cu plata pensiilor suplimentare de 400 de lei. Aceasta reprezintă a doua tranșă a unui ajutor total de 800 de lei acordat în 2025. Estimativ, 2.750.000 de pensionari cu venituri lunare de maximum 2.574 de lei vor beneficia de aceste plăți.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a comunicat pe rețelele sociale că sprijinul va ajunge la beneficiari înainte de sărbători:

„Fondurile sunt prevăzute în buget și vor ajunge la cei mai afectați în această perioadă. Știm că nu rezolvă toate dificultățile de zi cu zi, dar oferă un sprijin real înainte de iarnă. Este o măsură de protecție socială pe care am menținut-o și care va fi utilă”, a transmis ministrul.

Distribuirea banilor se va face fie odată cu pensia de la începutul lunii, prin Poștă, fie prin virament pe card, în data de 12 decembrie 2025.

Este important de menționat că aproximativ 2 milioane de pensionari cu pensii mai mari de 2.574 de lei nu vor fi eligibili pentru acest ajutor. Motivele excluderii țin de faptul că sprijinul este destinat exclusiv seniorilor cu venituri reduse, considerați mai vulnerabili la creșterile repetate de prețuri din ultimii ani.

Astfel, măsura se concentrează pe protecția socială a celor mai expuși, iar cei cu venituri mai mari nu se încadrează în criteriile stabilite de autorități.

Pe lângă suma de 400 de lei, pensionarii cu venituri mici pot primi și vouchere lunare de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică. Aceste ajutoare se acordă doar la cerere și se virează la începutul fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Eligibilitatea pentru vouchere este stabilită în funcție de veniturile beneficiarilor. Persoanele singure cu pensii sau venituri de până la 1.950 de lei și cei care locuiesc în gospodării cu mai mulți membri și au venituri de până la 1.780 de lei pot solicita sprijinul. Voucherele se transmit fie prin e-mail, fie în format fizic.

De asemenea, în decembrie 2025, va fi acordată și a doua tranșă de 125 de lei pentru cardurile de alimente, conform declarațiilor ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Data exactă a viramentului pe card nu a fost comunicată.

Beneficiarii programului includ pensionarii de cel puțin 65 de ani care primesc indemnizația socială, copiii și adulții cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri de cel mult 2.000 de lei, dar și familiile sau persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune.

În acest an, ziua de 1 decembrie, care coincide cu Ziua Națională a României, este nelucrătoare. Drept urmare, pensiile pentru aproximativ 2,3 milioane de beneficiari care primesc banii prin Poșta Română vor fi livrate cu o întârziere de o zi, începând cu 2 decembrie 2025.

În schimb, pensionarii care încasează pensia pe card vor primi sumele suplimentare în data de 12 decembrie 2025, astfel încât să beneficieze de sprijin înainte de sărbători. Această programare asigură că fondurile ajung la destinatari într-un interval util pentru acoperirea cheltuielilor de iarnă.