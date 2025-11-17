Conform explicațiilor oferite de Ilie Bolojan, dacă procedura se finalizează înainte de 28 noiembrie, nu mai există riscul de a pierde aproximativ 231 de milioane de euro.

Șeful Guvernului a subliniat că întârzierea în închiderea jalonului privind pensiile de serviciu ale magistraților nu a depins exclusiv de Executiv. El a menționat că proiectul propus de Guvern, care prevedea un plafon al pensiilor de maximum 70% din venit și o perioadă de tranziție de zece ani, este considerat de el drept unul corect, echilibrat și respectuos față de corpul magistraților.

Bolojan a adăugat că modul în care CSM va răspunde solicitării de aviz și rapiditatea cu care o va face vor indica nivelul de colaborare instituțională și de respect față de procesul legislativ.

„Ceea ce s-a întâmplat în zona pensiilor pentru magistrați nu depinde exclusiv de Guvern. Dacă depindea, am fi închis de mult jalonul ca pensiile să fie aduse la maximum 70% din venit și perioada de tranziție de 10 ani. Ceea ce am propus consider că a fost un proiect just, corect, respectuos față de magistrați. Săptămâna viitoare vom repune proiectul, în prima parte a săptămânii o să facem acest lucru, ca să existe o perioadă rezonabilă de timp astfel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviință. Și buna cuviință și colaborarea loială se va vedea și din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz pe proiect, astfel încât să îndeplinim condițiile ca în termenul cel mai scurt să repunem proiectul, pentru ca el să devină lege”, a declarat Bolojan la Europa Liberă.

În paralel cu proiectul referitor la pensiile magistraților, premierul a anunțat că există un acord de principiu în cadrul coaliției privind reforma administrației publice. După o perioadă lungă de discuții, partenerii de guvernare au ajuns la un consens asupra unui pachet amplu de reformă care vizează administrația locală și centrală. Conform lui Bolojan, este posibil ca săptămâna viitoare Guvernul să își angajeze răspunderea pe acest proiect.

„După o perioadă prea lungă, am căzut de acord de principiu pe acest pachet important de reformă și e foarte posibil ca săptămâna viitoare să începem procedura de angajare a răspunderii pe reforma administrația locală și centrală”, a conchis Bolojan.

Amintim că în ziua de luni, 17 noiembrie, este programată o întâlnire a coaliției de guvernare pentru finalizarea formei definitive a proiectului de reformă, urmând ca, după stabilirea tuturor detaliilor, procedura legislativă să fie inițiată.