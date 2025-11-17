Coaliţia aflată la guvernare se reuneşte luni, la ora 18.00, pentru o nouă rundă de negocieri care vizează două capitole esenţiale pentru calendarul de reforme: reglementarea pensiilor magistraţilor şi reorganizarea aparatului administrativ. Ambele proiecte sunt considerate cruciale în contextul elaborării bugetului de stat pentru 2026.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, adoptarea celor două pachete nu mai poate întârzia. Șeful Guvernului avertizează că, fără aceste reforme, construcţia bugetară pentru anul viitor riscă să fie serios afectată, în special în ceea ce priveşte încadrarea în ţintele de deficit.

Discuțiile de astăzi au loc după ce forma anterioară a proiectului privind pensiile magistraţilor a fost respinsă de Curtea Constituţională, obligând Guvernul să revină cu o variantă revizuită. Negocierile tehnice şi politice s-au intensificat în ultima săptămână, la ele participând atât liderii coaliţiei, cât şi preşedintele Nicușor Dan, alături de reprezentanţi ai sistemului judiciar. Deşi consultările au fost ample, nu s-a ajuns încă la o formulă finală care să poată fi adoptată până la sfârşitul lunii, termen necesar pentru respectarea jalonului din PNRR.

Premierul Bolojan subliniază că discuțiile privind bugetul de stat vor demara în următoarele două săptămâni, însă numai după ce reformele vor fi puse pe baze solide. El atrage atenţia că depăşirea jumătăţii lunii decembrie fără adoptarea lor ar arunca în aer întregul proiect bugetar pentru 2026. Premierul insistă că România trebuie să menţină un parcurs fiscal stabil, să îşi asigure accesul la fondurile europene şi să creeze premisele unei relansări economice sănătoase în anul care vine.

”Bugetul va fi promovat în momentul în care pachetele pe care se bazează un buget predictibil vor fi adoptate şi dacă nu le adoptăm, cel mai târziu, până la jumătatea lunii decembrie, există din păcate riscul foarte mare ca bugetul pe anul viitor să fie compromis din punct de vedere al ţintelor deficitului bugetar. Şi nu ne putem permite asta ca ţară şi voi insista în perioada imediat următoare să punem în practică toate proiectele care, pe de-o parte, setează bugetul sănătos, respectăm jaloanele, ne încasăm fondurile europene şi creăm condiţii pentru ca de anul viitor să reluăm o creştere economică sănătoasă, cu o economie pusă pe baze corecte, cu legi bune şi cu o altă atitudine”, a afirmat el, într-un interviu acordat Europa Liberă România.

La rândul său, preşedintele Nicușor Dan a declarat recent că, în privinţa termenului din 28 noiembrie impus pentru reforma pensiilor speciale, Comisia Europeană ar putea arăta „o anumită flexibilitate”. Declaraţia vine pe fondul avertismentelor lansate de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, care a atras atenția că România riscă să piardă 231 de milioane de euro dacă nu respectă acest termen.

Camera Deputaţilor şi Senatul vor avea marţi, 18 noiembrie, o şedinţă comună dedicată validării mai multor numiri în instituţii-cheie ale statului. Înaintea acestei reuniuni, liderii coaliţiei de guvernare se întâlnesc luni seara, la Palatul Victoria, pentru a definitiva politic lista propunerilor.

Printre cele mai importante nominalizări care urmează să fie confirmate se numără desemnarea lui Adrian Țuțuianu la conducerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Adrianei Săftoiu în funcţia de preşedinte-director general al Televiziunii Române. De asemenea, la întâlnirea de luni va participa pentru prima oară noul secretar general al PSD, Claudiu Manda, recent instalat în funcție în urma Congresului partidului.

Distribuirea pozițiilor în cadrul instituțiilor publice a fost deja convenită între partenerii de guvernare. Astfel:

Adriana Săftoiu este susţinută de PNL pentru conducerea TVR;

Adrian Țuțuianu este propunerea PSD pentru funcţia de preşedinte al AEP;

Radu Carp urmează să ocupe un loc în Consiliul de Administraţie al TVR;

Vlad Pufu va reprezenta coaliţia în Consiliul de Administraţie al Radio România Actualităţi;

Alin Chițu va prelua conducerea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior ;

Mihai Dohotar va deveni şeful Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Pe lângă aceste numiri, coaliţia urmează să discute şi elementele finale ale Pachetului 3 de măsuri fiscal-bugetare, anunțat de premierul Ilie Bolojan. Setul de reforme va fi prezentat public săptămâna viitoare și vizează atât administraţia locală, cât şi cea centrală. Documentul include reduceri de personal, tăieri de cheltuieli şi reaşezarea unor responsabilităţi între nivelurile de administraţie.

Potrivit premierului, în administraţia locală restructurările vor avea loc etapizat, iar numărul de posturi va fi stabilit pe baza unei formule raportate la populaţie. În structurile centrale, Guvernul intenţionează să reducă fondul de salarii cu aproximativ 10% şi să transfere o parte dintre atribuţii către autorităţile locale. Pachetul va fi adoptat prin angajarea răspunderii în Parlament, urmând modelul celorlalte reforme bugetare din acest an.