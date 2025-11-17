Luni, 17 noiembrie, se încheie perioada în care pot fi depuse dosarele pentru funcția de primar general al Bucureștiului la Biroul Electoral Municipal. Lista finală a candidaților va fi stabilită pe 23 noiembrie, după soluționarea eventualelor contestații.

Până în acest moment, Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 a validat șase candidaturi pentru poziția de edil al Capitalei. Printre cei admiși se află:

Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România

Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal

Anca Alexandrescu – Alianța „Dreptate pentru București”

George Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri

Daniel Băluță – Partidul Social Democrat

Virgil Alexandru Zidaru – candidat independent

Pe lângă aceștia, și-au mai depus documentele și Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache), Eugen Teodorovici (independent) și Dan Cristian Popescu (independent), însă candidaturile lor se află încă în analiza BEM.

Conform legislației electorale, orice cetățean sau formațiune politică poate contesta o hotărâre a Biroului Electoral în cel mult 24 de ore de la afișarea deciziei. După epuizarea acestui termen, pe 23 noiembrie, lista competitorilor pentru Primăria Generală devine oficială.

Campania electorală va debuta pe 22 noiembrie, urmând ca pe 7 decembrie să aibă loc alegerile locale parțiale care vor decide cine îi va succeda lui Nicușor Dan la conducerea Primăriei Municipiului București.

Duminică, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a anunțat că a strâns semnăturile necesare pentru a intra în competiție. El își propune o reorganizare profundă a administrației locale, vizând desființarea sectoarelor și a județului Ilfov, pe care le consideră surse de birocrație și risipă. Candidatura sa urmează să fie depusă oficial luni, la Prefectura Capitalei, ora 10.00. Totodată, promite inițierea unui referendum prin care bucureștenii să hotărască dacă susțin o structură administrativă unificată.

Ciprian Ciucu (PNL)

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și-a lansat candidatura la finalul lunii trecute, sub mesajul „Bucureștiul pus la punct”. A obținut sprijinul PNL printr-un vot intern care l-a avantajat în fața interimarului Stelian Bujduveanu. Ciucu este susținut și de premierul Ilie Bolojan.

La scrutinul din iunie 2024, Ciucu câștigase un nou mandat la Sectorul 6 cu un scor covârșitor – 71%. Acum își propune să transfere experiența de la nivel local în administrarea întregului oraș.

Cătălin Drulă (USR)

Fost ministru al Transporturilor și actual parlamentar, Cătălin Drulă, în vârstă de 44 de ani, intră în competiție cu susținerea președintelui Nicușor Dan. A devenit cunoscut pentru conflictul cu sindicatul de la metrou în 2021, episod care a blocat Capitala și i-a adus expunere națională. După mandatul la Transporturi, a condus USR până în vara anului 2024.

Ana Ciceală (SENS & URS)

Fost consilier general timp de opt ani, Ana Ciceală intră în cursă din partea formațiunilor SENS și URS. Cu un trecut profesional ce variază de la resurse umane până la management de proiect, este cunoscută pentru implicarea în protejarea spațiilor verzi și pentru acțiunile în justiție împotriva companiilor municipale înființate ilegal în mandatul Gabrielei Firea. La alegerile din 2024 a candidat pentru Primăria Sectorului 3, unde a obținut peste 16%.

Daniel Băluță (PSD)

Social-democratul Daniel Băluță, 48 de ani, conduce Sectorul 4 din 2016 și este candidatul PSD pentru funcția de primar general. În timpul mandatelor sale, administrația sectorului a realizat proiecte ample – de la stația de metrou Tudor Arghezi, până la Pasajul Europa Unită și Berceni Arena. Controverse precum prețurile ridicate ale locurilor de parcare sau disputele privind Pasajul Unirii fac parte însă din moștenirea administrativă a Sectorului 4.

George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

Actorul George Burcea, 37 de ani, intră în cursa electorală în ciuda controverselor care l-au însoțit în ultimii ani, cea mai discutată fiind un videoclip din 2021 în care promova violența împotriva femeilor. Cartea sa „Scrisoare către Ceaușescu”, retrasă ulterior de pe piață, a alimentat și ea dezbateri aprinse.

Dan Trifu

Dan Trifu, vicepreședintele fundației Eco-Civica, este primul care și-a anunțat intenția de a candida. De peste 25 de ani implicat în protejarea patrimoniului natural și urbanistic al Capitalei, el a participat la numeroase acțiuni și procese împotriva abuzurilor imobiliare.

Alexandru Zidaru

Cunoscut pe internet sub numele de Makaveli, Alexandru Zidaru se prezintă drept independent, însă beneficiază de sprijinul unor parlamentari plecați din SOS România. Legăturile sale cu Diana Șoșoacă și activitatea de consilier parlamentar i-au adus vizibilitate, dar și controverse.

Anca Alexandrescu

Moderatoare TV și consultant politic, Anca Alexandrescu, 53 de ani, intră în cursă cu susținerea AUR. A lucrat pentru nume grele ale PSD și a trecut prin poziții-cheie în comunicare politică. Deși se prezintă ca independentă, traseul său profesional rămâne puternic ancorat în zona social-democrată.

Eugen Teodorovici

Cu un parcurs de peste două decenii în ministere și guverne, Eugen Teodorovici, 54 de ani, candidează ca independent. A fost ministru al Finanțelor și al Fondurilor Europene, având o carieră tehnocrată, dar și un trecut politic solid.

Gigi Nețoiu

Gigi Nețoiu, cunoscut pentru rolurile sale în conducerea cluburilor Dinamo și Universitatea Craiova, candidează independent, deși trecutul său include o condamnare în dosarul transferurilor ilegale. A depus candidatura în acompaniamentul unei taraf, într-o apariție spectaculoasă.