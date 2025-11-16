Ludovic Orban a declarat că USR folosește imaginea lui Nicușor Dan în campanie, deși președintele nu participă la lupta electorală pentru Primăria Capitalei. El a precizat că președintele a clarificat acest lucru într-o conferință de presă din această săptămână și că a fost prezent doar la evenimentul de lansare al candidatului USR, fără ca acest lucru să însemne implicare politică.

Orban consideră că utilizarea repetată a imaginii președintelui ar putea genera nemulțumiri în rândul susținătorilor lui Nicușor Dan, pe care i-a descris drept o categorie sensibilă la folosirea excesivă a simbolurilor asociate președintelui.

„A fost întrebat la conferința de presă din această săptămână şi a explicat punctul său de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare (a candidatului USR, n.r.). Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea președintelui. Până la urmă, or să ajungă să-i enerveze pe simpatizanții lui Nicușor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui”, a declarat Orban la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă președintele este deranjat de această situație, Ludovic Orban a spus că nu a discutat subiectul cu el. În opinia sa, decizia finală aparține bucureștenilor, iar lipsa unui candidat comun din zona politică de centru-dreapta este responsabilitatea formațiunilor implicate.

El a explicat că, în absența unei astfel de înțelegeri, fiecare partid va purta răspunderea pentru rezultatul alegerilor, mai ales în situația în care Primăria Capitalei ar fi câștigată de un alt candidat din afara acestui spectru politic.

„Vă mărturisesc că n-am discutat acest subiect. Până la urmă, decizia este a bucureștenilor şi urmează să hotărască. Dacă nu s-a ajuns la o decizie de a fi un candidat comun din partea formațiunilor politice afine (înrudite ideologic, n.r.) din bazinul de centru-dreapta, e răspunderea fiecăruia dintre cele două partide, în cazul în care Primăria va fi câștigată de un alt candidat”, a răspuns consilierul prezidențial.

Ludovic Orban nu consideră probabil că vor exista retrageri de ultim moment din partea principalilor candidați. El a transmis că se așteaptă ca aceștia să participe până în ziua votului și că are încredere în alegătorii din zona de centru-dreapta.

În analiza sa, aceștia au demonstrat de-a lungul timpului capacitatea de a-și concentra voturile pe candidatul cu cele mai mari șanse de a continua direcția administrativă actuală.

Consilierul prezidențial a explicat că alegerea unor candidați precum Ciprian Ciucu sau Cătălin Drulă ar asigura o formă de continuitate în conducerea Primăriei Capitalei. Potrivit lui Orban, orice altă soluție administrativă ar reprezenta o rupere față de direcția strategică pe care președintele a imprimat-o Bucureștiului în ultimii ani.

În acest sens, el a subliniat că miza alegerilor este legată de păstrarea cursului stabilit până acum.