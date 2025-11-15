Critici dure la adresa magistraților. Consilierul prezidenţial Ludovic Orban consideră că Guvernul trebuie să adopte fără întârziere forma finală a proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, susținând că pozițiile exprimate de reprezentanții sistemului judiciar sunt complet nerezonabile și depășesc limitele unei negocieri legitime.

Orban a transmis că, dacă magistrații nu acceptă nici măcar actualele condiţii — pe care le descrie drept cele mai avantajoase din Uniunea Europeană, atunci ar trebui luată în calcul o revizuire a Constituției, astfel încât să fie introdus un singur sistem de calcul al pensiilor, bazat exclusiv pe contributivitate.

Consilierul prezidențial a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3, despre strategia privind proiectul referitor la pensiile magistraţilor. El a afirmat că Guvernul ar trebui să adopte proiectul în forma finală convenită deja la medierea de la Cotroceni, explicând că discuțiile ulterioare cu Înalta Curte de Casație și Justiție au avut loc doar în speranța că instanța supremă va renunța să atace legea la Curtea Constituțională.

Potrivit lui Ludovic Orban, reprezentanții magistraților ar fi adoptat o poziție „nerezonabilă” și „inacceptabilă”, în condițiile în care varianta propusă de Executiv include o perioadă de tranziție de 15 ani și un nivel de 75% din salariul net pentru stabilirea pensiei — beneficii pe care consilierul le consideră cele mai favorabile din Uniunea Europeană pentru această categorie profesională.

„Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege în forma finală. La medierea făcută de preşedinte la Cotroceni, marţi, ei s-au înţeles, numai că a existat încercarea de a dialoga cu magistraţii, cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în speranţa că nu vor ataca la Curtea Constituţională. Să fim cinstiţi că ăsta a fost, de fapt, motivul pentru care s-au deschis totuşi aceste discuţii în speranţa că se poate ajunge la o formulă astfel încât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu atace la Curtea Constituţională. Poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor este o poziţie complet nerezonabilă, nu poate fi acceptată şi aşa chiar dacă se ajunge la forma cea mai bună pentru ei, cu 15 ani perioadă de tranziţie până se ajunge la vârsta de pensionare standard şi pensia la 75% din salariul net sunt cele mai bune condiţii de la nivelul Uniunii Europene pentru magistraţi”, a afirmat consilierul lui Nicușor Dan.

Întrebat dacă speră ca proiectul să nu fie atacat din nou la Curtea Constituțională, Ludovic Orban a transmis că nu are nicio așteptare pozitivă în acest sens.

El a reiterat ideea că, dacă nici actualele condiții nu sunt acceptate, atunci ar trebui să fie reluată discuția privind modificarea Constituției, astfel încât toate pensiile să fie calculate exclusiv proporțional cu contribuțiile achitate de fiecare angajat.

Orban a spus că o asemenea schimbare ar restabili egalitatea în fața legii pentru toți angajații și a avertizat că respingerea repetată a unor soluții echilibrate ar arăta că o parte a sistemului judiciar acționează împotriva ordinii constituționale.

„Eu, personal, n-am (vreo speranță că proiectul nu va fi atacat iar – n.red.). Cunosc personajele de acolo şi eu n-am nicio speranţă, vă spun sincer. Vor ataca la Curtea Constituţională, dar să atace pe răspunderea lor. Mă gândesc, dacă nici măcar condiţiile astea nu le acceptă de ce să nu încercăm din nou, poate chiar prin modificarea Constituţiei, printr-o revizuire a Constituţiei, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor, şi anume, proporţional contribuţiile plătite de fiecare angajat, indiferent din ce domeniu de activitate. Să fie pe o bună egalitate în faţa legii pentru toţi angajaţii, dacă ei nici măcar aceste condiţii care sunt, repet, cele mai bune condiţii de la nivel european nu vor să înţeleagă că există o linie roşie peste care nu se poate trece, pentru că ei încep să acţioneze, de fapt, împotriva ordinii constituţionale”, a mai precizat Orban.

Consilierul prezidențial a fost întrebat și dacă se așteaptă ca CSM să ofere rapid avizul necesar. El a declarat că nu vede motive pentru întârzieri, în condițiile în care conținutul proiectului este cunoscut de mult timp și că modificările care urmează să fie făcute privesc doar ajustări moderate, precum menținerea procentului între 70% și 75% sau stabilirea detaliilor perioadei de tranziție.

Ludovic Orban a apreciat că nu ar exista elemente care să justifice amânarea avizului pentru 30 de zile.

„Ce-i aşa complicat să dai un aviz, în condiţiile în care se cunoaşte conţinutul legii de mult timp şi, în mare parte nu o să fie modificări majore, ci eventual o să mai flexibilizeze un pic cele două cifre iniţiale, adică procentul de 70, poate rămâne 70% sau cel mult se va da 75%, şi perioada de tranziţie. În rest, ce-i aşa complicat să dai un aviz?”, a încheiat Orban.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că noul proiect privind pensiile magistraţilor — recalibrat după decizia Curții Constituționale de a respinge forma iniţială — va fi prezentat oficial la începutul săptămânii viitoare. El a declarat că Executivul are nevoie de un interval rezonabil în care CSM să poată emite avizul, apreciind că buna-credință și colaborarea instituțională se vor reflecta și în timpul de răspuns al Consiliului.

Într-un interviu pentru Europa Liberă România, premierul a fost întrebat dacă proiectul va menține pragul de 70% din salariu pentru pensiile magistraților. Șeful Guvernului a răspuns că toate detaliile vor fi tranșate la începutul săptămânii viitoare, subliniind că decizia finală a coaliției trebuie luată cel târziu marți.

Referindu-se la procesul de reformă în ansamblu, Ilie Bolojan a afirmat că, dacă depindea exclusiv de Guvern, aceasta ar fi fost deja realizată, sugerând că blocajele au fost generate de dinamica instituțională și de procedurile consultative obligatorii.