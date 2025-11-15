Beneficiază de prevederile Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare, persoanele, cetăţeni români, care au efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, și soția celui decedat, din categoria celor prevăzuţi de lege, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Conform Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii au parte de o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, într-un cuantum stabilit prin lege, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.

Se oferă și asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării, plus scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor.

De altfel, soția celui decedat beneficiază de indemnizație în cuantum de 50% din indemnizația ce s-ar fi cuvenit soțului, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, urmașii eroilor-martiri – adică soțul/soția supraviețuitoare, părinții și copiii celor decedați. Ei primesc o indemnizație lunară calculată în funcție de salariul mediu brut din anul respectiv, după cum urmează:

soț/soție supraviețuitoare – coeficient 1,10;

părinte – coeficient 1,10;

copil – coeficient 1,10 până la 18 ani sau până termină studiile (dar nu mai mult de 26 de ani);

copil după 26 de ani – coeficient 0,50.

Luptătorii răniți în Revoluția din decembrie 1989 primesc și ei o indemnizație lunară, calculată tot în funcție de salariul mediu brut:

mari mutilați – coeficient 2,00;

grad I de invaliditate – coeficient 1,75;

grad II – coeficient 1,50;

grad III – coeficient 1,25;

fără invaliditate – coeficient 1,10.

Cei grav răniți (marii mutilați și persoanele cu invaliditate de gradul I) primesc și o indemnizație pentru îngrijire, calculată cu un coeficient de 0,50.

Luptătorii reținuți primesc o indemnizație lunară cu coeficient 1,10. Luptătorii cu Rol Determinant primesc o indemnizație de recunoștință lunară, tot cu coeficient 1,10.

Persoanele care au suferit în urma revoltei muncitorești de la Brașov (noiembrie 1987) primesc o indemnizație lunară de recunoștință cu coeficient 1,10. Și soțul/soția acestora beneficiază de același drept (coeficient 1,10). Urmașii persoanelor decedate în urma revoltei de la Brașov primesc:

soț/soție supraviețuitoare – coeficient 1,10;

părinte – coeficient 1,10;

copil – coeficient 1,10 până la 18 ani sau până termină studiile (dar nu peste 26 de ani);

copil peste 26 de ani – coeficient 0,50.

Toate aceste categorii de persoane au și următoarele drepturi:

pot ieși la pensie cu 5 ani mai devreme decât vârsta standard;

primesc o indemnizație lunară suplimentară adăugată la pensia pentru limită de vârstă, calculată cu un coeficient de 0,6.

De aceste două drepturi beneficiază și Luptătorii Remarcați prin Fapte Deosebite.

Beneficiază de prevederile Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările și completările ulterioare, soțul/soția rămasă în viață a unei persoane care, în momentul decesului, era pensionar – fie din sistemul public de pensii, fie din fostul sistem al pensiilor de stat sau al pensiilor pentru agricultori, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările și completările ulterioare, românii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare);

nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

nu s-a recăsătorit după decesul soţului;

durata căsătoriei cu soţul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani. În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 10 ani, dar cel puțin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminuează proporțional;

nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent art.6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare);

are domiciliul pe teritoriul României.

Beneficiază de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, cu modificările și completările ulterioare, persoana, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:

a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;

a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;

a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;

a făcut parte din detașamentele de muncă forţată;

a fost supraviețuitoare a trenului morţii;

soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile româneşti vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate se afla sub administraţie românească ori sub administraţia acelor state;

soțul supraviețuitor la persoanei decedate, din categoria celor prevăzuți de lege.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, cu modificările și completările ulterioare, acești români beneficiază de următoarele drepturi:

indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din motive etnice (ani, luni, zile);

indemnizație în sumă fixă stabilită prin lege, pentru urmași (soțul supraviețuitor al persoanei decedate);

scutire de la plata impozitelor și a taxelor locale;

transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;

6 călătorii dus-întors, gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, cu mijloace de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, la alegere; în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular acesta poate oferi gratuitatea călătoriei şi pentru o persoana care sa îl însoţească şi sa îl ajute pe timpul călătoriei;

un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;

scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;

prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scut;

asistență medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor.

Beneficiază de prevederile Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

invalizii de război;

văduvele de veterani de război;

văduvele de război;

veteranii de război;

prizonierii de război;

accidentații de război în afara serviciului ordonat.

Conform Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestor români se acordă următoarele facilități:

12 călătorii gratuite dus-întors (sau 24 simple) cu trenul;

transport gratuit cu mijloacele de transport în comun;

scutire de la plata impozitelor și taxelor locale;

scutire de la plata abonamentului telefonic;

bilete gratuite de tratament balnear;

ajutor anual pentru plata unei părți din chirie, energie termică și electrică, acordat de instituțiile care plătesc indemnizațiile veteranilor, din fonduri de la bugetul de stat;

invalizii de război primesc o indemnizație lunară, care diferă în funcție de gradul de invaliditate;

veteranii de război și văduvele de război primesc o indemnizație stabilită prin lege;

văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit primesc:

50% din indemnizația și renta lunară la care avea dreptul soțul decedat;

100% din indemnizația de veteran, dacă soțul nu a fost decorat cu ordine sau medalii.

Se acordă și o sumă fixă pentru primul an de luptă, plus o sumă suplimentară pentru fiecare lună în plus față de primul an. Veteranii care au primit ordine sau medalii pentru faptele de arme primesc și o rentă lunară specială, în funcție de tipul decorației.