Cererea vizează principiul egalității de tratament pentru toți copiii proveniți din sarcini gemelare sau multiple, astfel încât fiecare copil să beneficieze de același nivel de protecție socială, indiferent de ordinea sau momentul nașterii.

Conform formei actuale a legii, părinții primesc indemnizație integrală doar pentru primul copil născut și doar jumătate din sumă pentru ceilalți copii din aceeași sarcină.

Reprezentanții asociației consideră această formulă inechitabilă, deoarece o familie cu gemeni beneficiază, în medie, de cu 25% mai puțin sprijin decât o familie cu doi copii născuți la un an distanță, deși cheltuielile pentru creșterea copiilor sunt duble și apar simultan.

„Familiile cu gemeni sau tripleţi nu cer privilegii, ci dreptate. Doi copii născuţi la două minute distanţă nu pot avea drepturi diferite”, a spus Mihaela Mosora, vicepreşedinte al Asociaţiei Familiilor Numeroase.

În 2024, în România s-au născut 1.551 de copii gemeni, dintre care 775 sunt afectați de această prevedere, primind o indemnizație redusă doar pentru că s-au născut în aceeași zi. Asociația Familiilor Numeroase subliniază că nu se urmăresc privilegii speciale, ci echitate în aplicarea legii, pentru ca toți copiii să beneficieze de drepturi egale.

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pronunțarea deciziei până la data de 25 noiembrie 2025. Asociația Familiilor Numeroase este singura organizație neguvernamentală din România care promovează, susține și reprezintă interesele familiilor cu trei sau mai mulți copii. Membrii asociației sunt familii cu cel puțin trei copii, care cunosc foarte bine realitățile educării, creșterii și îngrijirii unui număr mare de copii și oferă un punct de vedere autentic asupra problemelor legislative care îi privesc.

