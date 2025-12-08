Luni, 8 decembrie, Senatul a adoptat tacit propunerea legislativă care stabilește ca ziua de început a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial să fie zi liberă pentru părinți.

Proiectul, inițiat de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană, a trecut de primul for sesizat fără dezbatere, după ce termenul de discutare și vot, 3 decembrie, a fost depășit.

Camera Deputaților urmează să dea acum votul decizional.

Inițiativa legislativă introduce posibilitatea ca părinții, așa cum sunt definiți în Codul Civil, să beneficieze de o zi liberă în prima zi de școală.

În expunerea de motive, inițiatorul a explicat că această zi are o încărcătură emoțională pentru întreaga familie și că fiecare copil reacționează diferit la debutul unui nou ciclu școlar, motiv pentru care prezența părinților ar fi esențială pentru acomodarea micuților.

El a subliniat că, în prezent, începutul anului școlar are loc într-o zi lucrătoare, iar părinții sunt nevoiți să se învoiască sau să își consume o zi de concediu pentru a participa la festivități.

Claudiu-Daniel Catană a adăugat că au existat numeroase situații în care angajatorii au refuzat astfel de învoiri sau au sancționat întârzierile angajaților, ceea ce, în opinia sa, justifică o reglementare clară care să protejeze familiile în această zi importantă.

„Prima zi de şcoală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit şi poate simţi această zi în felul său. Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că vorbim de grădiniţă sau de şcoală. Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru ca părinţii să poată fi prezenţi la festivitate este nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, a explicat inițiatorului proiectului de lege.

Proiectul de mai sus vine în completarea legislației deja existente în România privind zilele libere pentru părinți, legislație care se aplică deja în anumite situații de urgență sau evenimente neprevăzute.

Părinții care au copii înscriși la grădiniță sau la școală pot beneficia de zile libere plătite atunci când unitățile de învățământ se închid temporar, de exemplu din cauza condițiilor meteorologice severe, a unor calamități naturale sau a altor situații excepționale.

Pentru a beneficia de acestea, părinții trebuie să aibă un contract individual de muncă și să respecte procedura legală de solicitare.

Conform Legii nr. 19/2020, zilele libere sunt acordate unuia dintre părinți în cazul suspendării cursurilor sau al închiderii temporare a unităților de învățământ. Legea se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ mai multe condiții: să aibă copii cu vârsta de până la 12 ani înscriși într-o unitate de învățământ, sau copii cu dizabilități de până la 26 de ani, de asemenea înscriși într-o formă de învățământ, iar locul lor de muncă să nu permită desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.

Definiția părintelui, în sensul acestei legi, include o gamă largă de situații: părintele biologic, adoptatorul, persoana care are copilul în încredințare în vederea adopției, persoana care are copilul în plasament sau în tutelă, precum și persoana desemnată conform legislației privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

De asemenea, prevederile se extind asupra reprezentanților legali ai persoanelor adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ.

Legea acoperă și cazurile în care părintele sau reprezentantul legal are în îngrijire o persoană adultă încadrată în grad de handicap grav, care beneficiază de servicii de zi. În această situație, zilele libere se acordă dacă activitatea serviciilor respective este suspendată ca urmare a unor condiții meteorologice nefavorabile sau a altor circumstanțe extreme decretate de autoritățile competente.