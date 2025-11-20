La începutul lunii decembrie, angajații din România vor beneficia de o perioadă scurtă de relaxare. Ziua Națională, 1 decembrie 2025, cade într-o zi de luni, iar Codul Muncii prevede că aceasta este zi liberă.

Astfel, românii vor avea parte de trei zile libere consecutive: sâmbătă – 29 noiembrie –, duminică – 30 noiembrie – și luni – 1 decembrie, conform Mediafax. Această secvență oferă o oportunitate de a organiza mici deplasări sau timp liber cu familia, fără a afecta programul de muncă obișnuit.

Pe lângă această minivacanță, ultimele săptămâni ale anului aduc și alte zile libere care pot fi planificate strategic pentru odihnă sau concediu.

Sărbătorile de Crăciun sunt recunoscute legal ca zile libere în România. Prima și a doua zi de Crăciun, 25 și 26 decembrie, pică joi și vineri, conform Codului Muncii.

Aceasta înseamnă că angajații vor avea la dispoziție o minivacanță de patru zile consecutive, incluzând și weekendul de 27 și 28 decembrie. Zilele de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei și 1 decembrie sunt sărbători legale, în care nu se lucrează.

Pentru salariații care sunt nevoiți să lucreze în aceste zile, angajatorii trebuie să acorde compensații sau să permită recuperarea zilelor libere, în conformitate cu prevederile legale.

Primele zile din 2026 aduc de asemenea zile libere legale. Ziua de 1 ianuarie (Anul Nou) și 2 ianuarie sunt deja stabilite ca zile libere. La acestea se adaugă zilele de 6 și 7 ianuarie, când sunt sărbătorite Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul.

Prin combinarea acestor zile cu weekendul și, dacă se acordă o zi suplimentară de concediu pentru 5 ianuarie (luni), angajații pot beneficia de o minivacanță extinsă de până la șapte zile consecutive.

Această perioadă oferă oportunități pentru călătorii, vizite la rude sau organizarea activităților personale fără a afecta programul profesional.

Școlarii vor avea cea mai lungă pauză din anul școlar 2025-2026 în perioada sărbătorilor. Vacanța de iarnă începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, și se încheie miercuri, 7 ianuarie 2026.

În total, elevii și profesorii vor beneficia de 18 zile libere consecutive, inclusiv zilele lucrătoare care coincid cu sărbătorile legale. Aceasta creează o oportunitate pentru familii de a petrece timp împreună sau de a participa la activități recreative.

Codul Muncii prevede 17 zile legale libere în anul 2026, dintre care 12 cad în zile lucrătoare, oferind angajaților șansa de a-și organiza concediile în mod eficient.

Calendarul zilelor libere în anul 2026: