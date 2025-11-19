Cadrele didactice din întreaga țară se pregătesc pentru o acțiune de protest miercuri, după ce au aflat că Guvernul ar putea reduce salariile bugetarilor, inclusiv pe cele din învățământ. Profesorii se vor aduna în fața Ministerului Educației, începând cu ora 13:00, pentru a-și arăta nemulțumirea.

Sindicatele din învățământ avertizează că aceste măsuri ar putea provoca o criză serioasă în sistemul educațional, unde deja există un deficit semnificativ de personal. Mii de elevi nu au profesori calificați, iar unii dascăli au renunțat la orele suplimentare din cauza remunerațiilor insuficiente.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” cer clarificări imediate privind intențiile Guvernului, subliniind că salariile profesorilor nu au atins încă nivelul promis în 2023. În plus, sindicaliștii din Educație și Sănătate amenință cu declanșarea unei greve generale dacă măsurile vor fi aplicate.

Pe lângă reducerea salariilor, o altă nemulțumire majoră a profesorilor și medicilor vizează interzicerea cumulului pensiei cu salariul. Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că reglementarea se aplică tuturor categoriilor de pensii și că nu are ca obiectiv reducerea serviciilor publice. Totuși, a precizat că cei care doresc să continue să muncească după pensionare vor putea să primească salariul complet și 15% din pensia aferentă.