Ministrul Educației, Daniel David, a transmis luni, 17 noiembrie, un mesaj amplu în care confirmă că deciziile fiscal-bugetare adoptate de Guvernul Bolojan au avut consecințe semnificative asupra studenților. Bursele acordate în anul universitar 2026 vor fi mai mici decât cele din ultimii doi ani, fiind raportate doar la nivelul din 2023.

Demnitarul arată că „măsurile fiscal-bugetare prin care trece țara, neanticipate la această magnitudine, au afectat în acest an, inevitabil, și studenții”, explicând că resursele disponibile pentru burse sunt insuficiente comparativ cu nevoile reale.

Tot el precizează că, deși fondul de burse din 2026 va depăși nivelul din 2023 și universitățile vor avea libertatea de a-l completa din venituri proprii, situația nu este una ideală. „Direct spus, insuficiente”, punctează Daniel David.

Ministrul folosește din nou metafora care a devenit marca sa în ultimele luni: „corabia educației a ieșit din furtuna fiscal-bugetară, iar acum trebuie stabilizată și dezvoltată”.

El anunță că prioritatea pentru 2026 va fi reconstrucția întregului mecanism al burselor, cu sprijin european și prin introducerea unor instrumente moderne de sprijin pentru studenți, unele dintre ele amânate sau eliminate în ultimii ani.

„Preocuparea mea principală este acum să reconstruim, începând de anul viitor, fondul de burse și mecanisme eficiente ale acestuia”, afirmă ministrul.

Schimbările sunt legate direct de intrarea în vigoare a Legii 141/2025, supranumită de mediul universitar „Legea Bolojan”, act care modifică formula de calcul a fondului de burse. Acesta se raportează acum la salariul minim net și nu la cel brut, ceea ce reduce finanțarea cu aproximativ 40%.

Organizațiile studențești au atras atenția încă din vară asupra efectelor drastice ale noilor reguli. ANOSR avertiza atunci că impactul va fi resimțit nu doar la nivelul burselor lunare, ci și prin restrângerea perioadei de acordare: bursele nu vor mai fi plătite în vacanțe, ceea ce reduce suplimentar sumele disponibile.

Conform poziției publicate în august, „scăderea va afecta numărul de beneficiari, iar alocarea se va realiza doar în perioada activităților didactice, nu și în vacanțe”, ceea ce pune presiune suplimentară pe studenții cu venituri reduse.

Premierul Ilie Bolojan a apărat în repetate rânduri modificările. El susține că România cheltuiește sume foarte mari pentru bursele elevilor și studenților, în condițiile în care nu există o corelare suficientă între performanțe și acordarea sprijinului financiar.

„Sunt bune orice fel de burse, dar gândiți-vă că plătim un miliard de euro aproape doar pe bursele elevilor și cei care fac o analiză a notelor vor constata o dinamică crescătoare peste pragul stabilit imediat după ce au apărut bursele”, a declarat premierul în urmă cu ceva timp.

Declarațiile au fost criticate de organizațiile studențești, care consideră că tăierile riscă să accentueze fenomenul de abandon universitar într-o perioadă în care România are, oricum, un număr redus de absolvenți de studii superioare raportat la media europeană.