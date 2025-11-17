Prima tranșă de burse pentru anul școlar 2025–2026 va fi livrată pe 20 noiembrie, dată la care elevii vor primi sumele aferente primelor două luni ale anului școlar, respectiv septembrie și octombrie. Plățile sunt întârziate, ca în fiecare an, din cauza procedurilor bugetare și a verificărilor realizate de școli pentru stabilirea listei finale de beneficiari. Ministerul Educației a transmis inspectoratelor fondurile necesare, iar acestea au început la rândul lor alocarea banilor către unitățile de învățământ.

Un element important în acordarea burselor este numărul absențelor nemotivate. Elevii care depășesc pragul de 10 absențe nemotivate într-o singură lună își pierd dreptul la bursa de merit, la bursa socială sau la cea tehnologică pentru luna respectivă. Regulile sunt aplicate lunar, ceea ce înseamnă că odată ce un elev revine la o prezență normală, bursa poate fi acordată din nou în următoarea lună, dacă îndeplinește celelalte criterii. Măsura are ca scop reducerea absenteismului, care rămâne o problemă majoră în sistemul de învățământ.

Cuantumurile minime stabilite pentru acest an școlar sunt:

– 450 lei pentru bursa de merit

– 300 lei pentru bursa socială

– 300 lei pentru bursa tehnologică

– 700 lei pentru mamele minore

Pentru multe familii, aceste sume reprezintă un sprijin esențial pentru acoperirea costurilor legate de transport, rechizite, hrană sau alte nevoi legate de școală. Bursa socială, în particular, este destinată elevilor din familii cu venituri reduse sau aflați în situații vulnerabile, iar bursa tehnologică sprijină elevii care urmează învățământul profesional și tehnic, unde cheltuielile sunt adesea mai mari.

Metodologia prevede reducerea burselor de merit și tehnologice în lunile în care există vacanțe. Sistemul de calcul este formula „(CB / NZL) x (NZL – NZV)”, în care apare explicația „CB = cuantumul bursei, stabilit prin lege/ordin de ministru/hotărâre de Guvern; NZL = număr de zile lucrătoare din luna respectivă; NZV = număr de zile de vacanţă din luna respectivă”. Această formulă reflectă faptul că bursa este gândită ca un sprijin acordat pentru activitatea școlară desfășurată efectiv.

Aplicată concret, în luna septembrie bursa de merit scade de la 450 lei la aproximativ 347 lei, iar în octombrie la aproximativ 352 lei. Acest mod de calcul a fost menținut și în anii precedenți și continuă să fie unul dintre cele mai contestate aspecte, mulți elevi și părinți considerând că bursa ar trebui să aibă o valoare fixă, indiferent de structura lunii.

Bursele se achită în fiecare lună pe data de 20, pentru luna anterioară. Calendarul este valabil pentru toate tipurile de burse. Ministerul Educației trimite fondurile către inspectoratele școlare, iar acestea virează banii către școli. Unitățile de învățământ se ocupă de distribuirea finală către elevi — fie prin transfer bancar, fie prin casierie, în funcție de infrastructura fiecărei școli.

Dacă ziua de 20 este nelucrătoare, o sărbătoare legală sau o zi liberă stabilită prin hotărâre de guvern, plata se face în ziua lucrătoare imediat anterioară. Astfel, elevii nu ar trebui să întâmpine întârzieri suplimentare, chiar dacă uneori fondurile ajung în școli cu diferențe de câteva zile, în funcție de procedurile interne.

Pentru multe unități de învățământ, gestionarea listelor, verificarea absențelor și transmiterea situațiilor financiare reprezintă un proces complicat, care se repetă lunar. În același timp, pentru elevi, aceste burse reprezintă de multe ori singura sursă constantă de venit, în special în comunitățile rurale sau în familiile cu venituri reduse. De aceea, predictibilitatea acestor plăți este importantă.

Totodată, într-un context în care costurile vieții cresc, bursele sociale și cele dedicate mamelor minore au un rol puternic de prevenire a abandonului școlar. În liceele tehnologice și profesionale, bursa tehnologică este văzută ca un sprijin necesar pentru acoperirea costurilor legate de practică, transport și echipamente.