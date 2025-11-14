Elevii medaliați la competiții internaționale rămân fără burse sportive
Părinții unor elevi români care au câștigat anul acesta 174 de medalii la Gimnaziada 2025, o competiție sportivă școlară internațională din Serbia, au spus că Ministerul Educației nu îi va premia. Ei au menționat că Ministerul i-a trimis la Federația Școlară Sportivă Universitară ca să afle informații despre premii.
Anterior, elevii care reprezentau România la competiții internaționale primeau burse lunare de excelență olimpică. Anul acesta, ministrul Daniel David a decis să le elimine pentru a economisi bani, explicând că este necesar să termine anul cu salariile și bursele plătite și că toate bursele costă anual 7 miliarde de lei.
Ministrul a spus însă că acești elevi olimpici vor primi totuși premii și a adăugat că, ca elev, îți poți permite să dai tu o bursă de merit în fiecare lună. Pe 6 octombrie, el a mai spus că, în ciuda măsurilor de criză bugetară, după ce s-a asigurat bugetul pentru premierea elevilor cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat, se poate continua, ca în anii trecuți, premierea olimpicilor internaționali.
Ministerul Educației susține că premierea elevilor internaționali va fi făcută de FSSU în limita bugetului
Ministerul Educației a precizat că premierea elevilor poate fi făcută de Federația Sportului Școlar și Universitar (FSSU). În răspuns, ministerul a explicat că FSSU se ocupă de reprezentarea României la competițiile internaționale oficiale de sport școlar și universitar și că poate acorda premii pentru performanțele deosebite, în limita bugetului aprobat.
FSSU este o instituție subordonată Ministerului Educației și are rolul de a organiza și susține sportul școlar și universitar, de a elabora strategii pentru dezvoltarea activității sportive și de a reprezenta interesele ministerului în relația cu federațiile sportive naționale.
Ministerul a precizat, prin răspunsul integral, următoarele:
- Festivitatea de premiere din 3 decembrie 2025 va fi organizată de Ministerul Educației și Cercetării și se adresează elevilor români care au obținut performanțe la competițiile internaționale școlare, fie la nivel mondial (categoria I), fie la nivel european sau regional (categoria a II-a), conform Anexei 1 a Ordinului ministrului nr. 3025/2025.
- Elevii înscriși de FSSU care au câștigat premii la competițiile internaționale aprobate oficial pentru anul școlar 2024-2025 pot fi premiați, în limita bugetului FSSU, conform normelor financiare pentru activitatea sportivă (HG 1447/2007, cu modificările ulterioare).
- Ministerul a confirmat că premierea poate fi făcută de FSSU, care asigură reprezentarea României la competițiile internaționale și, în limita bugetului, acordă premii pentru performanțele elevilor la competițiile oficiale școlare și universitare.
Răspunsul integral al Ministerului Educației
„1 – Festivitatea de premiere din data de 3.12.2025 este organizată de Ministerul Educației și Cercetării în baza HG 1616/2024 și vizează perfomerii români distinși la etapa internațională a competițiilor școlare, categoria I, desfășurate la nivel mondial, respectiv la etapa internațională a competițiilor școlare, categoria a II-a, desfășurate la nivel european sau regional, așa cum sunt acestea listate în Anexa 1 a Ordinului de ministru nr. 3.025/2025.
2 – Participanții înscriși de Federația Sportului Școlar și Universitar (FSSU) care au obținut distincții în cadrul competițiilor internaționale oficiale ale sportului școlar, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3025/2025 pentru aprobarea competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2024-2025, Anexa 6 – Lista competițiilor sportive școlare internaționale din calendarul Federației Internaționale a Sportului Școlar ce se vor organiza și desfășura în anul școlar 2024-2025, pot fi premiați, în limita bugetului FSSU, în baza prevederilor HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.
3 – Așadar, premierea menționată de dumneavoastră poate fi efectuată de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar. În conformitate cu prevederile art.4 (1), lit. k din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar aprobat prin HG. nr. 1.239/1996, cu modificările si completările ulterioare, „F.S.S.U. asigură reprezentarea României la competiţiile oficiale organizate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi universitar, federaţii la care este afiliată, colaborând în acest sens cu federaţiile sportive naţionale şi asigură, în limita bugetului aprobat, premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile internaţionale oficiale şcolare şi universitare”, au transmis reprezentanții Ministerului Educației pentru Edupedu.ro.
