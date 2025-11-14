Părinții unor elevi români care au câștigat anul acesta 174 de medalii la Gimnaziada 2025, o competiție sportivă școlară internațională din Serbia, au spus că Ministerul Educației nu îi va premia. Ei au menționat că Ministerul i-a trimis la Federația Școlară Sportivă Universitară ca să afle informații despre premii.

Anterior, elevii care reprezentau România la competiții internaționale primeau burse lunare de excelență olimpică. Anul acesta, ministrul Daniel David a decis să le elimine pentru a economisi bani, explicând că este necesar să termine anul cu salariile și bursele plătite și că toate bursele costă anual 7 miliarde de lei.

Ministrul a spus însă că acești elevi olimpici vor primi totuși premii și a adăugat că, ca elev, îți poți permite să dai tu o bursă de merit în fiecare lună. Pe 6 octombrie, el a mai spus că, în ciuda măsurilor de criză bugetară, după ce s-a asigurat bugetul pentru premierea elevilor cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat, se poate continua, ca în anii trecuți, premierea olimpicilor internaționali.

Ministerul Educației a precizat că premierea elevilor poate fi făcută de Federația Sportului Școlar și Universitar (FSSU). În răspuns, ministerul a explicat că FSSU se ocupă de reprezentarea României la competițiile internaționale oficiale de sport școlar și universitar și că poate acorda premii pentru performanțele deosebite, în limita bugetului aprobat.

FSSU este o instituție subordonată Ministerului Educației și are rolul de a organiza și susține sportul școlar și universitar, de a elabora strategii pentru dezvoltarea activității sportive și de a reprezenta interesele ministerului în relația cu federațiile sportive naționale.

Ministerul a precizat, prin răspunsul integral, următoarele:

Festivitatea de premiere din 3 decembrie 2025 va fi organizată de Ministerul Educației și Cercetării și se adresează elevilor români care au obținut performanțe la competițiile internaționale școlare, fie la nivel mondial (categoria I), fie la nivel european sau regional (categoria a II-a), conform Anexei 1 a Ordinului ministrului nr. 3025/2025.

Elevii înscriși de FSSU care au câștigat premii la competițiile internaționale aprobate oficial pentru anul școlar 2024-2025 pot fi premiați, în limita bugetului FSSU, conform normelor financiare pentru activitatea sportivă (HG 1447/2007, cu modificările ulterioare).

Ministerul a confirmat că premierea poate fi făcută de FSSU, care asigură reprezentarea României la competițiile internaționale și, în limita bugetului, acordă premii pentru performanțele elevilor la competițiile oficiale școlare și universitare.