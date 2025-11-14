Compania Antibiotice Iași, producător de medicamente controlat de Ministerul Sănătății, a raportat pentru primele nouă luni ale anului 2025 un profit net de 42,63 milioane lei, marcând o scădere de peste 50% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când profitul se ridica la aproape 88 milioane lei. Veniturile totale au însumat 498,2 milioane lei, în ușoară scădere de 3% față de perioada similară din 2024.

Din totalul veniturilor, 484,4 milioane lei provin din activitatea operațională, iar 13,8 milioane lei din surse financiare, incluzând diferențe de curs valutar și dobânzi. În același timp, datoriile curente ale companiei au crescut cu 13%, ajungând la 265 milioane lei.

Antibiotice Iași derulează un program de investiții ambițios, evaluat la 375 milioane lei, finanțat parțial prin Programul de Sănătate.

Proiectul include construirea centrului modern de cercetare-dezvoltare „INOVA a+” și extinderea capacității de producție pentru pulberi sterile injectabile.

În paralel, compania continuă implementarea proiectelor derulate prin ajutor de stat (InvestEU), cu o valoare totală de 250 milioane lei, vizând depozite, fluxuri pentru produse topice sterile și echipamente pentru producția de medicamente injectabile.

În primele nouă luni ale acestui an, valoarea investițiilor în cercetare, digitalizare și modernizarea unităților de producție a depășit 47 milioane lei.

Veniturile din exporturi s-au menținut la 202,6 milioane lei, reprezentând 38% din cifra de afaceri totală. Produsele finite exportate au înregistrat o creștere de 3%, ajungând la 133,4 milioane lei.

Europa rămâne principala destinație, cu vânzări consistente în țări precum UK, Ungaria, Italia, Franța și Polonia, iar Asia-Pacific și America contribuie cu aproape jumătate din cifra de afaceri internațională.

Substanța activă Nistatina continuă să susțină poziția globală a companiei, cu exporturi în peste 50 de țări și perspective de creștere în America de Nord și America Latină.

Pe plan local, veniturile au scăzut cu 12,5%, până la 265,3 milioane lei, impactul fiind cauzat de inflație, reducerea puterii de cumpărare și schimbarea comportamentului consumatorilor.

Cu toate acestea, Antibiotice își păstrează pozițiile de lider: ocupă locul 4 în topul consumului de medicamente generice din România, este lider valoric în spitale și deține cote semnificative pe segmente precum unguente, supozitoare, pulberi injectabile și medicamente antiinfecțioase orale. În ultimii cinci ani, vânzările interne au crescut cu 80%, ajungând să reprezinte 62% din cifra de afaceri totală.