Ajunsă la cea de-a treia ediție, Gala Capital Performeri din Sănătate s-a impus rapid ca un reper în recunoașterea și celebrarea excelenței din domeniul medical românesc.

Evenimentul, organizat anual, aduce în prim-plan realizările remarcabile ale medicilor și ale personalităților din sănătate, evidențiind totodată proiectele inovatoare și inițiativele cu impact major derulate de instituții și companii – atât publice, cât și private – care contribuie semnificativ la îmbunătățirea sistemului sanitar și a calității vieții pacienților din România.

În cadrul Galei, vor fi premiate spitale de stat și private, medici, cercetători și profesori universitari din învățământul medical, instituții, asociații și autorități din sănătate, rețele de clinici și farmacii, producători de medicamente și suplimente alimentare, producători și furnizori de echipamente și servicii medicale.

Un moment de referință în cadrul Galei Capital Performeri din Sănătate îl va constitui lansarea oficială a publicației Capital Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2025.

Capital Top 100 Performeri din Sănătate este un proiect editorial de amploare care oferă o radiografie detaliată a sistemului medical din România și este structurat pe 10 categorii: „Excelență în medicină“ – categorie dedicată medicilor români cu cariere impresionante, „Educație și cercetare”, „Spitale private”, „Spitale de stat”, „Clinici private”, „Retail farma”, „Producători de medicamente”, „Aparatură și servicii medicale”, „Instituții și asociații din sănătate”, „Producători de suplimente alimentare”.

Pentru fiecare dintre categoriile incluse în Top, echipa Capital s-a documentat asiduu pentru a găsi oameni fascinanți, performanțe manageriale demne de scos în evidență, exemple de dedicare exemplară. Căutarea a avut în centrul ei o regulă: fiecare din cei propuși poate fi un exemplu demn de urmat pentru alți oameni care activează în domeniile respective sau își doresc să o facă.

Revista Capital Top 100 Performeri din Sănătate va fi disponibilă pe piață, la chioșcuri, și online pe www.edituradecarte.ro, începând de vineri, 21 noiembrie 2025.

Gala Capital Performeri din Sănătate va avea loc miercuri, 19 noiembrie 2025, începând cu ora 19.00, la Club ONE din București și va fi difuzată în direct și pe Facebook Capital România și pagina de Youtube Hai România.

