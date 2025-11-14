Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis astăzi, 14 noiembrie, ordinul de începere pentru contractul Drumului Expres Focșani-Brăila și a stabilit data de 2 decembrie pentru startul etapei de proiectare.

Contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila are o durată de 42 de luni: 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile și a fost semnat cu o Asociere de constructori din România în urmă cu două săptămâni.

Drumul Expres Focșani-Brăila are o lungime de 73,5 kilometri și asigură legătura între Autostrada Moldovei A7- Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Detaliile despre proiect pot fi vizualizate aici.

„Am emis, astăzi, Ordinul de Începere pentru contractul Drumului Expres Focșani-Brăila. După ce Antreprenorul a constituit garanția pentru contractele semnate pe 29 octombrie, așteptăm programul de lucru, pentru că, încă din etapa de proiectare ne dorim să asigurăm finalizarea spațiilor de servicii cu șase luni înainte de recepția lucrărilor și deschiderea circulației. Este un aspect important și țin foarte mult ca la inaugurare, parcările să fie deja funcționale. De asemenea, pentru acest contract, antreprenorul, un consorțiu cu experiență solidă, va putea permite traficul pe tronsoane funcționale independent”, a spus directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

CNIR a primit, cu două zile în urmă, o contestație a Asocierii SA & PE CONSTRUCT SRL (Leader), TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB, Euro-Asfalt la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț (Moțca)-Târgu Frumos al Autostrăzii A8.

Reamintim că acest contract a fost atribuit la data de 30 octombrie 2025. Contestația a fost depusă la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

Ieri, 13 noiembrie, CNIR a atribuit firmei de inginerie IRD ENGINEERING (Italia) contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii-A8. Oferta câștigătoare a avut o valoare de 30 de milioane de lei (fără TVA), iar contractul poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații.

Durata acestui contract finanțat din fonduri europene este de 98 de luni, incluzând perioada pentru realizarea lucrărilor și garanția. Rolul supervizorului este unul deosebit de important pentru ca va monitoriza progresul lucrărilor, conformitatea acestora, calitatea materialelor și a echipamentelor folosite, dar și performanța echipei de execuție, a precizat sursa citată anterior.

Conform CNIR, lotul 1 D Joseni-Ditrău face parte din secțiunea de munte a Autostrăzii Unirii (Miercurea Nirajului-Leghin), se desfășoară în județul Harghita și are o lungime de 14,4 km. Durata de realizare este de 34 de luni din care 10 pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Pe traseu sunt prevăzute 21 de pasaje și viaducte și un nod rutier la Joseni.