Amendă pentru mii de români care au teren. Poliția Locală face controale. Trebuie să curățați proprietatea

Proprietarii și deținătorii de terenuri pe care crește ambrozia riscă sancțiuni dacă nu elimină planta. Poliția Locală Sector 6 a identificat până acum 116 terenuri cu ambrozie, a transmis 84 de notificări și a aplicat 92 de avertismente. Șase sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 6.000 de lei, au fost deja date, iar 60 de terenuri urmează să fie reverificate.

Poliția Locală Sector 6 desfășoară verificări pe terenurile aflate în apropierea zonelor locuite, în contextul riscurilor provocate de răspândirea ambroziei. Planta poate produce cantități mari de polen și reprezintă o problemă importantă pentru persoanele care suferă de alergii.

Potrivit datelor prezentate de Primăria Sectorului 6, până în prezent au fost identificate 116 terenuri pe care crește ambrozia.

Pentru acestea, autoritățile au transmis 84 de notificări și au aplicat 92 de avertismente. În plus, au fost date șase sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 6.000 de lei.

În urma măsurilor dispuse de autorități, situația a fost remediată pe 56 dintre terenurile identificate.

Rămân însă alte 60 de terenuri pe care a fost găsită ambrozie. Acestea sunt în continuare monitorizate de polițiștii locali și vor fi reverificate în perioada următoare.

Dacă proprietarii sau deținătorii nu au luat măsurile necesare pentru curățarea terenurilor, vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de lege.

Procedura de verificare se desfășoară în mai multe etape. În perioada 1–25 mai sunt centralizate terenurile posibil afectate de ambrozie, iar până la 5 iunie sunt transmise notificări către proprietari sau deținători.

Între 1 și 15 iulie sunt efectuate primele controale în teren. Dacă sunt constatate nereguli, pot fi aplicate avertismente.

Ulterior, terenurile sunt verificate din nou. În cazul în care ambrozia nu a fost îndepărtată în termenul stabilit prin avertisment, autoritățile pot aplica sancțiunile prevăzute de legislație.

Primăria Sectorului 6 le solicită proprietarilor și deținătorilor de terenuri să își curețe proprietățile de buruieni și deșeuri.

Autoritățile atrag atenția că ambrozia se dezvoltă rapid, în special după perioadele ploioase. Din acest motiv, controalele vor continua, iar terenurile deja identificate vor fi reverificate.

În situațiile în care proprietarii nu se conformează și nu elimină ambrozia, autoritățile anunță că vor fi aplicate amenzi succesive.