Alertă aeriană în România. Avioane F-18 au fost ridicate de la sol. Populația, avertizată prin RO-Alert

O alertă aeriană a fost declanșată în noaptea de 4 spre 5 octombrie în nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană în apropierea graniței României. Pentru supravegherea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua la est de Vâlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

În acest context, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”. Avioanele se aflau în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită și au fost trimise pentru monitorizarea situației.

Mesaj RO-Alert transmis în nordul județului Tulcea

În urma evoluției situației, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea.

La ora 02:34, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert prin care locuitorii din zona vizată au fost informați cu privire la situație.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi ale țintei detectate de radare în spațiul aerian național.

Măsurile de alertare au rămas în vigoare până la ora 03:23. Alerta aeriană a încetat după ce situația nu a mai reprezentat un pericol pentru teritoriul României.

Astfel, incidentul s-a încheiat fără ca ținta aeriană monitorizată să intre în spațiul aerian al României.

Județul Tulcea se află în imediata apropiere a frontierei cu Ucraina, iar evoluțiile aeriene din zona de graniță sunt urmărite de sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale.

În situațiile în care este identificat un posibil risc pentru populație, autoritățile pot dispune măsuri de avertizare în localitățile aflate în apropierea zonei monitorizate. Mesajele RO-Alert sunt folosite pentru transmiterea rapidă a informațiilor și a recomandărilor către persoanele aflate în perimetrul vizat.

Misiunile de Poliție Aeriană Întărită desfășurate în România fac parte din măsurile de apărare și supraveghere a spațiului aerian de pe Flancul Estic al NATO. Aeronavele dislocate în România pot fi ridicate de la sol atunci când situația impune monitorizarea unor evoluții aeriene în apropierea spațiului național.