Dronă detectată în apropierea frontierei cu România. MApN a ridicat două aeronave F-18 pentru monitorizarea situației

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat, în noaptea de marți spre miercuri, o țintă aeriană care evolua la est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației.

Potrivit informațiilor transmise miercuri de Ministerul Apărării Naționale, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

La ora 00:35 a fost transmis un mesaj RO-ALERT către populație. MApN precizează că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 01:10, potrivit informațiilor publicate de Ministerul Apărării Naționale pe Facebook.

„În noaptea de 29 spre 30 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la Est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 01.10”, a informat Ministerul Apărării Naționale într-un mesaj publicat pe Facebook.

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Mesajul transmis de MApN vine după mai multe alerte aeriene înregistrate în ultima perioadă în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina. În noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei, iar pentru monitorizarea situației au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au instituit măsuri pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea. La ora 1.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert către populația din zona vizată, iar alerta aeriană a încetat la ora 2.10.