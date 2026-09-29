Țintă aeriană detectată lângă Isaccea. Alertă în Tulcea și intervenția a două avioane F-18 spaniole
O alertă aeriană a fost instituită în județul Tulcea în noaptea de luni spre marți, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.
Pentru monitorizarea situației aeriene, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la sol.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, detectarea țintei a avut loc în noaptea de 28 spre 29 septembrie. Informația a fost transmisă Centrului Național Militar de Comandă, care a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Mesaj RO-Alert transmis populației din nordul județului Tulcea
Autoritățile au dispus măsuri pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea, în contextul monitorizării țintei aeriene detectate în apropierea frontierei cu Ucraina.
La ora 1.51, populația din zona vizată a primit un mesaj RO-Alert. Informarea a fost transmisă după notificarea făcută de Centrul Național Militar de Comandă către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Cele două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate pentru supravegherea situației aeriene, acestea fiind în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită în România. Alerta aeriană a fost menținută până la ora 2.10, moment la care autoritățile au anunțat încetarea acesteia.
Ministerul Apărării: Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național
Ministerul Apărării Naționale a precizat că, pe durata alertei, nu au fost raportate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.
Instituția a transmis informațiile după monitorizarea situației generate de detectarea țintei la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.
Potrivit comunicatului, intervenția aeronavelor spaniole a avut ca scop monitorizarea situației, acestea fiind parte a misiunii de Poliție Aeriană Întărită desfășurate în România.
Comunicatul integral transmis de Ministerul Apărării Naționale
„În noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.
Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 01.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert.
Alerta aeriană a încetat la ora 02.10. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării Naționale.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.