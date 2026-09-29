Țintă aeriană detectată lângă Isaccea. Alertă în Tulcea și intervenția a două avioane F-18 spaniole

O alertă aeriană a fost instituită în județul Tulcea în noaptea de luni spre marți, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

Pentru monitorizarea situației aeriene, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la sol.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, detectarea țintei a avut loc în noaptea de 28 spre 29 septembrie. Informația a fost transmisă Centrului Național Militar de Comandă, care a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Autoritățile au dispus măsuri pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea, în contextul monitorizării țintei aeriene detectate în apropierea frontierei cu Ucraina.

La ora 1.51, populația din zona vizată a primit un mesaj RO-Alert. Informarea a fost transmisă după notificarea făcută de Centrul Național Militar de Comandă către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Cele două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate pentru supravegherea situației aeriene, acestea fiind în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită în România. Alerta aeriană a fost menținută până la ora 2.10, moment la care autoritățile au anunțat încetarea acesteia.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, pe durata alertei, nu au fost raportate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.

Instituția a transmis informațiile după monitorizarea situației generate de detectarea țintei la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Potrivit comunicatului, intervenția aeronavelor spaniole a avut ca scop monitorizarea situației, acestea fiind parte a misiunii de Poliție Aeriană Întărită desfășurate în România.

„În noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 01.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.10. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării Naționale.