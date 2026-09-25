Alertă aeriană în Galați și Tulcea. Două avioane F-16 au decolat pentru monitorizarea unei ținte

O „ţintă aeriană” a fost detectată vineri dimineață, 25 septembrie, la aproximativ 20 de kilometri est de Galați, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale. Pentru verificarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, unde se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană.

Detectarea țintei de către sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a determinat activarea măsurilor necesare pentru monitorizarea situației. Aeronavele F-16 au fost trimise pentru a urmări evoluția obiectului identificat în apropierea zonei Galați.

În același timp, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Alerta a fost instituită ca măsură de informare a locuitorilor din zonele vizate, în contextul detectării țintei aeriene de către sistemele radar.

MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Ministerul nu a oferit, în comunicarea transmisă, informații privind natura sau originea țintei detectate de radar.

Aeronavele au fost folosite pentru monitorizarea situației semnalate de sistemul radar. Misiunea a fost desfășurată de piloții aflați în serviciul de luptă Poliție Aeriană, de la Baza 86 Aeriană Borcea.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat vineri dimineaţă, 25 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua la 20 kilometri Est de Galaţi. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situaţiei”, a anunțat MApN.

În paralel cu activarea aeronavelor, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la măsurile de alertare a populației din zonele vizate. Mesajul transmis prin sistemul RO-Alert a fost destinat locuitorilor din estul județului Galați și nordul județului Tulcea.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, alerta aeriană a fost menținută pentru o perioadă de aproximativ 47 de minute. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 03.27, iar alerta a încetat la ora 04.14.

Ministerul Apărării Naționale nu a precizat dacă ținta aeriană detectată de radar era o dronă sau un alt tip de obiect. Comunicatul oficial se referă la aceasta doar ca la o „ţintă aeriană”, fără alte detalii privind identificarea sa.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Estul judeţului Galaţi şi Nordul județului Tulcea, iar la ora 03.27 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Alerta aeriană pentru Estul judeţului Galaţi şi Nordul judeţului Tulcea a încetat la 04.14. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, se mai arată în comunicatul MApN.

Monitorizarea a fost realizată de cele două aeronave F-16 ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea. Potrivit MApN, pe durata situației semnalate nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Măsurile de alertare au vizat exclusiv estul județului Galați și nordul județului Tulcea, iar mesajul transmis populației prin sistemul RO-Alert a fost retras după încetarea alertei aeriene, la ora 04.14.