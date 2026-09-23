Radarele românești au detectat o „țintă” lângă graniță. RO-Alert în nordul județului Tulcea

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat marți o „țintă aeriană” care evolua în nord-estul localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. În urma detectării, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în legătură cu instituirea măsurilor de alertare a populației.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 23.35 către locuitorii din nordul județului Tulcea. Măsura a fost luată după identificarea țintei aeriene în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței României.

Pentru monitorizarea situației aeriene, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Potrivit MApN, alerta aeriană a încetat la ora 00.36. Pe durata situației monitorizate nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Din informarea transmisă de minister reiese că „ținta aeriană” a fost detectată pe teritoriul Ucrainei, în apropierea localității Vâlkove și a frontierei cu România. Nu a fost anunțată intrarea acesteia în spațiul aerian al țării.

Autoritățile au urmărit evoluția situației prin intermediul sistemelor de supraveghere și al misiunilor de monitorizare aeriană. Cele două aeronave F-16 au fost trimise pentru a supraveghea situația după detectarea țintei.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile. Alerta transmisă populației din nordul județului Tulcea a fost menținută până la ora 00.36, când a fost anunțată încetarea acesteia.

Zona de nord a județului Tulcea a mai fost vizată în ultimele luni de situații similare, pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra infrastructurii din sudul Ucrainei.

Localitățile din apropierea frontierei româno-ucrainene au fost astfel incluse în mesajele de avertizare atunci când sistemele de supraveghere au identificat posibile amenințări aeriene în apropierea graniței.

În situația semnalată marți, informațiile comunicate de MApN indică faptul că ținta detectată se afla pe teritoriul Ucrainei. Autoritățile române nu au raportat o pătrundere în spațiul aerian național.

Mesajul RO-Alert a fost transmis populației din nordul județului Tulcea la ora 23.35, iar alerta aeriană a fost declarată încheiată la ora 00.36.