Contribuabilii care vor avea o nouă obligație la ANAF. Dosarul trebuie depus anual prin SPV

Marii contribuabili vor trebui să depună anual dosarul prețurilor de transfer la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru tranzacțiile derulate începând cu anul 2026. Ordinul ANAF nr. 828/2026 modifică și pragurile de la care anumite tranzacții între persoane afiliate trebuie documentate, potrivit unei analize Forvis Mazars în România.

Noua obligație prevede că marii contribuabili trebuie să transmită dosarul în termen de 30 de zile lucrătoare de la termenul pentru depunerea declarației anuale de impozit pe profit.

Schimbarea este importantă deoarece documentația nu va mai fi pregătită doar pentru situația unei solicitări venite în cadrul unei inspecții fiscale.

„Pentru marii contribuabili, schimbarea esenţială este că dosarul preţurilor de transfer intră efectiv în calendarul anual de conformare fiscală”, explică Liviu Gheorghiu, Tax Partner, Forvis Mazars în România.

Dacă dosarul nu este depus la termen, contribuabilul va trebui să îl prezinte, în cazul unei inspecții fiscale, în cel mult cinci zile lucrătoare de la solicitarea autorităților.

Regulile rămân diferite pentru contribuabilii mijlocii și mici. Aceștia vor continua să prezinte dosarul la solicitarea ANAF, în cadrul unei inspecții fiscale, având la dispoziție între 30 și 60 de zile.

Ordinul schimbă și pragurile de materialitate pentru mai multe categorii de tranzacții.

În cazul marilor contribuabili, pragul pentru serviciile intra-grup scade de la 250.000 la 100.000 de euro. Pentru tranzacțiile cu active necorporale, pragul este redus de la 350.000 la 250.000 de euro. Pragurile aplicabile finanțărilor și dobânzilor, precum și activelor corporale rămân neschimbate.

Pentru contribuabilii mijlocii și mici, modificările merg în sens opus pentru mai multe categorii. Pragul pentru finanțări și dobânzi crește de la 50.000 la 100.000 de euro, cel pentru active necorporale de la 100.000 la 150.000 de euro, iar cel pentru active corporale urcă de la 100.000 la 200.000 de euro.

Pragul pentru servicii rămâne la 50.000 de euro.

Potrivit analizei, aceste valori sunt verificate pentru fiecare persoană afiliată și pentru fiecare categorie de tranzacție, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Reducerea pragurilor în cazul marilor contribuabili poate însemna că mai multe tranzacții vor trebui documentate, în special serviciile intra-grup și operațiunile cu active necorporale.

Ordinul nr. 828/2026 extinde și informațiile care trebuie incluse în documentație.

Dosarul trebuie să cuprindă, printre altele, descrierea activităților departamentelor societății, prezentarea pozițiilor de conducere strategică, justificarea profilului funcțional al entităților implicate și a alegerii părții testate.

Sunt solicitate și informații despre bazele de cost și eventualele ajustări de comparabilitate. Companiile trebuie să ofere detalii despre structura bazei de cost utilizate pentru calcularea indicatorului de profitabilitate, inclusiv cheltuielile incluse și cele excluse.

Dosarul poate fi considerat incomplet dacă lipsesc elemente esențiale privind tranzacțiile și contractele, analiza funcțională, justificarea metodei utilizate pentru stabilirea prețurilor de transfer, analiza de comparabilitate sau informațiile financiare și economice folosite pentru determinarea profitabilității.

Printre noutăți se află introducerea unei declarații pe propria răspundere privind realitatea și corectitudinea informațiilor prezentate în dosar.

În situațiile în care partea testată nu este contribuabilul vizat de dosar, acesta poate prezenta și un raport suplimentar realizat de un auditor independent autorizat. Raportul poate certifica modul în care a fost calculată profitabilitatea.

Noile prevederi introduc cerințe suplimentare și pentru studiile de comparabilitate. Perioada recomandată pentru acestea este de trei ani.

Companiile vor trebui să documenteze strategia de căutare și criteriile folosite, dar și firmele sau tranzacțiile comparabile selectate și respinse, împreună cu motivele acestor decizii.

Forvis Mazars recomandă companiilor să își revizuiască procesele interne pentru colectarea informațiilor și să planifice din timp analizele economice și studiile de comparabilitate.

O atenție suplimentară este necesară în cazul tranzacțiilor cu persoane afiliate din afara României atunci când partea testată este afiliatul nerezident.