Taxele și impozitele care trebuie plătite până la 30 septembrie. Românii care nu achită la timp riscă majorări pentru sumele restante

Românii care au optat pentru plata în două tranșe a impozitelor locale trebuie să fie atenți la termenul de la finalul lunii septembrie. Cea de-a doua rată pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport trebuie achitată până la 30 septembrie 2026, inclusiv, atât de persoanele fizice, cât și de cele juridice care au astfel de obligații fiscale.

După expirarea termenului, sumele neachitate atrag majorări de întârziere, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. Impozitele pentru locuințe, terenuri și autovehicule ajung la bugetele locale și sunt gestionate de direcțiile de taxe și impozite ale primăriilor. Aceste obligații nu trebuie confundate cu taxele și impozitele administrate direct de ANAF.

Codul fiscal stabilește două scadențe în cursul anului pentru aceste obligații, respectiv 31 martie și 30 septembrie. Proprietarii care au achitat în primăvară doar prima jumătate a impozitului anual trebuie să achite până la finalul lunii septembrie soldul rămas pentru anul 2026.

Există și o excepție pentru obligațiile de valoare redusă. Atunci când impozitul anual datorat aceluiași buget local pentru o categorie de bunuri este de cel mult 50 de lei inclusiv, suma trebuie achitată integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie.

Pentru stabilirea obligației fiscale aferente anului 2026 este important cine deținea bunul la data de 31 decembrie 2025. Astfel, proprietarul unei case, al unui teren sau al unui autovehicul la sfârșitul anului trecut datorează impozitul pentru anul în curs, chiar dacă între timp a vândut bunul.

Schimbarea proprietarului produce efecte asupra impozitului începând cu anul fiscal următor, respectiv de la 1 ianuarie 2027.

În cazul unei vânzări, fostul proprietar trebuie să își clarifice și situația fiscală și să achite obligațiile datorate administrației locale pentru a putea obține documentele fiscale necesare tranzacției.

Pentru clădiri și terenuri, banii sunt datorați bugetului local al unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află proprietatea.

În cazul mijloacelor de transport, obligația revine, după caz, bugetului local din localitatea în care proprietarul are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

O persoană care deține proprietăți în mai multe localități poate avea, prin urmare, obligații fiscale către administrații diferite. Plata făcută către una dintre primării nu stinge automat obligațiile existente în evidențele unei alte administrații locale.

Anul 2026 a adus modificări în privința fiscalității locale. Cele două termene principale de plată au fost păstrate, însă au fost schimbate anumite elemente utilizate la stabilirea sumelor datorate, inclusiv valorile impozabile și unele facilități fiscale.

Pentru locuințele persoanelor fizice, impozitul este stabilit prin aplicarea cotei aprobate la nivel local asupra valorii impozabile a clădirii. În calcul intră elemente precum suprafața construită desfășurată, materialele folosite, existența instalațiilor, zona și rangul localității.

În 2026, valorile impozabile exprimate în lei pe metru pătrat au crescut, iar unele dintre corecțiile favorabile aplicate anterior în funcție de vechimea imobilelor au fost eliminate.

De exemplu, pentru clădirile cu cadre din beton armat sau pereți exteriori din cărămidă arsă ori din alte materiale rezultate în urma unui tratament termic sau chimic, care beneficiază de instalații de apă, canalizare, electricitate și încălzire, valoarea impozabilă prevăzută de legislație a crescut de la 1.000 la 2.677 de lei pe metru pătrat.

În cazul terenurilor, valoarea impozitului este influențată de mai multe criterii, printre care suprafața, categoria de folosință, zona fiscală și rangul localității.

Un teren intravilan înscris în registrul agricol drept teren cu construcții este taxat diferit față de un teren arabil, o livadă, o vie sau o pășune.

Sumele finale pot varia de la o localitate la alta deoarece autoritățile locale au un rol important în stabilirea nivelurilor aplicabile, în limitele prevăzute de legislația fiscală.

Și proprietarii de autoturisme trebuie să fie atenți la modul în care este stabilită suma datorată. În 2026, calculul ține cont de capacitatea cilindrică a mașinii, raportată la grupe de câte 200 de centimetri cubi sau fracțiune, dar și de norma de poluare.

În aceste condiții, două autoturisme cu aceeași cilindree pot ajunge să fie taxate diferit dacă sunt încadrate în norme de poluare diferite.

Pentru vehiculele hibride cu emisii de CO₂ de cel mult 50 de grame pe kilometru, consiliile locale pot acorda o reducere de până la 30%. Facilitatea nu se aplică automat în întreaga țară, astfel că proprietarii trebuie să consulte hotărârea autorității locale.

În cazul vehiculelor exclusiv electrice, legislația stabilește un impozit de 40 de lei pe an.

Pentru stabilirea sumei exacte de plată, contribuabilii trebuie să verifice decizia de impunere și evidențele direcției locale de taxe și impozite competente.

Cei care achită abia în septembrie diferența de impozit nu mai pot beneficia de reducerea acordată pentru plata anticipată.

Codul fiscal permite autorităților locale să ofere o bonificație de până la 10% contribuabililor care își achită integral impozitul anual până la 31 martie. Plata celei de-a doua rate până la 30 septembrie îi ajută astfel pe proprietari să evite penalitățile, însă nu le mai oferă acces la reducerea rezervată achitării anticipate.

În același timp, persoanele care au beneficiat anterior de anumite scutiri sau reduceri ar trebui să verifice decizia de impunere pentru anul 2026, deoarece regimul unor facilități fiscale s-a modificat.

După expirarea termenului de plată încep să fie calculate majorări pentru obligațiile fiscale locale neachitate.

Majorarea de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen. Aceasta se calculează pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Un aspect important este faptul că majorarea se aplică pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. Prin urmare, chiar și depășirea scadenței cu o singură zi poate genera costuri suplimentare.

„Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”, prevede Codul de procedură fiscală.

De exemplu, în cazul unei restanțe de 500 de lei scadente la 30 septembrie, achitarea pe 1 octombrie poate însemna o majorare de 5 lei, reprezentând 1% din suma restantă. Dacă debitul rămâne neachitat și în luna următoare, se acumulează o nouă majorare.

În cazul în care datoria nu este achitată, administrația locală poate ajunge ulterior și la procedura de executare silită. În această situație, contribuabilul poate suporta și costurile aferente acesteia.

Contribuabilii își pot verifica situația fiscală direct la direcția locală de taxe și impozite, prin serviciile electronice puse la dispoziție de primărie sau prin Ghișeul.ro, acolo unde administrația respectivă este înrolată și obligațiile au fost transmise în sistem.

Plata poate fi realizată online, la casieriile autorităților locale sau prin transfer bancar, în funcție de opțiunile disponibile în fiecare localitate. În cazul transferurilor bancare, contribuabilii trebuie să verifice cu atenție contul în care trimit banii, beneficiarul, CNP-ul sau codul de identificare fiscală și detaliile plății. O sumă virată într-un cont greșit sau către o altă instituție poate să nu ducă la stingerea la timp a obligației fiscale. Este recomandată și păstrarea dovezii plății, în special atunci când tranzacția este efectuată foarte aproape de termenul-limită.