Gospodăriile din Europa devin tot mai sărace. Prețurile tot mai mari îi obligă pe oameni să renunțe la alimente și servicii medicale

Costurile tot mai mari pentru combustibil și energie îi determină pe europeni să renunțe la cheltuieli importante, inclusiv la alimente și servicii medicale. Un studiu realizat de Ipsos și Secours populaire français arată că insecuritatea financiară devine o caracteristică de durată a vieții oamenilor din Europa, iar sărăcia energetică le accentuează vulnerabilitatea.

Aproximativ 29% dintre europeni spun că trăiesc în condiții precare, în timp ce 73% se tem că nu vor putea suporta costurile cu combustibilul. Datele provin dintr-un sondaj anual realizat de Ipsos și Secours populaire français.

Cercetarea a inclus 10.000 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani din Franța, Germania, Grecia, Italia, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, România, Regatul Unit și Serbia, conform Euronews.

Creșterea prețurilor la energie și combustibili în Europa a fost accentuată de războiul Rusiei în Ucraina și de conflictul din Orientul Mijlociu. În același timp, atacurile reluate asupra transporturilor maritime din Strâmtoarea Hormuz au contribuit la presiunile de pe piața petrolului. Prețul petrolului Brent a depășit 100 de dolari pe baril miercuri, 9 septembrie, și s-a menținut la acest nivel joi dimineață.

Dintre cele 10 țări europene analizate, respondenții din Grecia, Italia și Portugalia sunt cei mai îngrijorați de cheltuielile cu combustibilul.

În Portugalia, prețurile benzinei și motorinei au atins un nivel record pe 7 septembrie. Creșterea reprezintă cel mai mare salt al prețurilor la combustibili din ultimii patru ani, iar motorina a ajuns la cel mai ridicat preț înregistrat vreodată în țară.

În ultimul an, mai mult de unul din trei europeni a renunțat la cheltuieli importante, precum alimentele sau serviciile medicale, pentru a putea acoperi facturile la energie și combustibil.

Situația diferă semnificativ între țările analizate. Persoanele din Republica Moldova și Grecia renunță la astfel de cheltuieli într-o proporție de până la trei ori mai mare decât oamenii din Germania și Regatul Unit.

Atunci când trebuie să facă economii din cauza costurilor cu combustibilul, europenii renunță mai întâi la vacanțe. Următoarea categorie afectată este reprezentată de vizitele la rudele care locuiesc la distanță.

Aproape trei din zece europeni renunță, de asemenea, să mai folosească mașina pentru a merge la serviciu, chiar dacă alternativa presupune un timp de deplasare mult mai mare.

Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului este că 23% dintre respondenți au renunțat la consultații medicale din cauza creșterii costurilor.

Pentru a face față facturilor tot mai mari la energie, europenii adoptă mai multe strategii. Printre acestea se numără reducerea temperaturii din locuință, oprirea încălzirii în anumite spații și chiar renunțarea la apa caldă prin folosirea dușurilor reci.

Aproape șapte din zece respondenți au aplicat cel puțin o măsură pentru reducerea facturilor la energie. Puțin peste cinci din zece persoane spun că au aplicat mai multe astfel de măsuri.

Strategiile diferă și în funcție de țară. Respondenții din Franța și Grecia sunt cei mai predispuși să oprească încălzirea în anumite camere pentru a reduce consumul. În Republica Moldova, oamenii aleg în special să nu mai folosească anumite aparate electrocasnice.