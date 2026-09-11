Victor Ponta spune că a folosit numele lui Vladimir Putin drept „momeală” pentru a promova sportivii români: Dacă românii fac ceva bun și important în lume, presa din România îi va ignora

Victor Ponta susține că a conceput o strategie media pentru a atrage atenția asupra participării sportivilor români la Jocurile Mondiale ale Nomazilor din Kârgâzstan. Fostul premier afirmă că a folosit informația privind prezența lui Vladimir Putin la eveniment pentru a determina presa din România să relateze și despre competiție și despre cei 70 de sportivi români participanți.

Victor Ponta spune că este foarte mândru de strategia prin care a reușit să atragă atenția asupra Jocurilor Mondiale ale Nomazilor. La cea de-a VI-a ediție a competiției au participat 70 de sportivi români, majoritatea foarte tineri, care au mers în Kârgâzstan pentru a reprezenta România.

La competiție au participat 104 țări, aproximativ 3.000 de sportivi și au fost incluse 43 de discipline sportive. Victor Ponta afirmă că a fost prezent atât la ceremonia oficială de deschidere de la Bishkek Arena, cât și în campusul internațional, unde s-a aflat alături de sportivii români.

Potrivit explicațiilor oferite de Ponta pe Facebook, în România nu a fost difuzată nicio știre despre sportivii români participanți la competiție. El subliniază, de asemenea, că niciun reprezentant al statului român nu i-a felicitat și că nicio instituție publică nu i-a sprijinit financiar. Ponta afirmă că nici postările sale cu videoclipuri și fotografii nu au atras atenția presei.

Fostul premier consideră că cei 70 de sportivi români merită să fie cunoscuți, apreciați și sprijiniți. În acest context, el afirmă că a conceput o strategie media care, în opinia sa, s-a dovedit eficientă.

„Sunt foarte mândru de strategia prin care am reușit să atrag atenția asupra „Jocurilor Mondiale ale Nomazilor”. 70 de sportivi români extraordinari, majoritatea foarte tineri, au mers până în Kârgâzstan pentru a participa la cea de-a VI-a ediție a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor. 104 țări participante, 3.000 de sportivi și 43 de discipline sportive. Am fost foarte onorat să fiu alături de ei atât la deschiderea oficială de pe Bishkek Arena, cât și în campusul internațional. În ROMÂNIA nu s-a difuzat nicio știre despre sportivii români. Niciun reprezentant al statului român nu s-a sinchisit să-i felicite! Nicio instituție publică nu i-a ajutat cu niciun ban. Degeaba am postat filmulețe și fotografii, pentru că nu a fost nimeni interesat! Cei 70 de sportivi chiar merită să fie cunoscuți, apreciați și sprijiniți!”, a scris Ponta pe Facebook.

Victor Ponta afirmă că a transmis, pe surse, informația potrivit căreia Vladimir Putin s-ar fi aflat în tribunele arenei din Bișkek. Strategia a avut efectul urmărit, susține Ponta. Digi24, HotNews și alte publicații au relatat despre prezența președintelui rus, dar au fost nevoite, în același timp, să explice unde a avut loc evenimentul și în ce constă Jocurile Mondiale ale Nomazilor.

Ponta le-a mulțumit astfel, în numele sportivilor români, publicațiilor care au contribuit la aducerea competiției în atenția publicului.

El precizează însă că nu s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ponta afirmă că a fost alături de sportivii români în arenă, în timp ce oficialitățile s-au aflat în tribune, într-o zonă protejată de un sistem de securitate foarte strict.

„Așa că am conceput o strategie media care s-a dovedit câștigătoare. Am transmis „pe surse” că în tribuna arenei din Bișkek a fost și Vladimir Putin. Sigur că, alături de el, au fost alți 21 de șefi de stat și de guvern din China, India, Pakistan, Turcia și din alte țări care reprezintă 43% din populația lumii și 30% din PIB-ul mondial! Dar „momeala” mea pentru presă era, evident, Putin! Și a funcționat! Digi24, HotNews și alte publicații au difuzat știrea cu „Ponta și Putin”, dar au fost obligate să explice și unde a avut loc evenimentul și în ce constă acesta! Mulțumesc în numele sportivilor români! Bineînțeles că eu nu m-am văzut cu niciun Putin ! Am fost alături de sportivii români în arenă. Oficialitățile au stat în tribună, protejate de un sistem de securitate infernal”, a mai scris fostul premier.

Victor Ponta afirmă că situația i-a evidențiat o ipocrizie devenită obișnuită. El susține că atenția s-a concentrat asupra prezenței lui Vladimir Putin, în timp ce cei 70 de tineri români care au reprezentat România și drapelul țării nu au beneficiat de aceeași atenție.

„M-a amuzat ipocrizia deja clasică: mor cu toții de grija faptului că „a fost Putin acolo”, dar nu dau doi bani pe cei 70 de tineri români care fac cinste României și drapelului nostru!

Cel mai penibil mi s-a părut comentariul lui Cătălin Tolontan, pe care l-am considerat mereu un susținător al sportului. Am constatat că până și Ceaușescu era mai deschis la minte atunci când i-a trimis pe sportivii români la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984. Probabil că domnul Tolontan ar fi spus atunci să nu participăm, pentru că președintele SUA era în tribună! Sfântă ipocrizie!”, a scris Ponta.

Fostul premier susține că sportul și sportivii reprezintă cei mai importanți ambasadori ai unei țări. El amintește că, în perioada în care a ocupat funcția de prim-ministru, a sprijinit toate ramurile sportive și că, în acea perioadă, în România au fost organizate competiții importante.

Printre exemplele invocate se numără turneul WTA de la București și Campionatul European de baschet organizat la Cluj. Ponta afirmă că și actualele autorități române ar trebui să urmeze aceeași direcție, iar viitorul Guvern să sprijine toți sportivii români.