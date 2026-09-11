Romgaz poate prelua active de la Azomureș. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care SNGN Romgaz SA intenționează să preia o parte dintre activele Azomureș SA. Operațiunea include active folosite pentru producția îngrășămintelor chimice și a produselor industriale, precum și contractele și salariații necesari activității de pe platforma de la Târgu Mureș.

„Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care SNGN Romgaz SA intenţionează să preia unele active de la Azomureş SA”, a transmis vineri autoritatea de concurență.

Operațiunea analizată de Consiliul Concurenței vizează preluarea activelor utilizate în producția îngrășămintelor chimice și a produselor industriale ale Azomureș.

În tranzacție sunt incluse și contractele, precum și salariații necesari pentru desfășurarea activității care urmează să fie preluată de Romgaz.

Autoritatea a analizat inclusiv modul în care compania de stat intenționează să organizeze activitatea după realizarea operațiunii.

„În analiza operaţiunii, autoritatea de concurenţă a ţinut cont şi de elementele prezentate de Romgaz cu privire la modul în care va fi organizată şi desfăşurată activitatea preluată, astfel încât aceasta să funcţioneze în condiţii de piaţă, cu respectarea legislaţiei concurenţei şi ajutorului de stat”, precizează Consiliul Concurenței.

Romgaz este principalul producător de gaze naturale din România. Grupul desfășoară activități de explorare, producție și comercializare a gazelor naturale, stocare subterană, producție de energie electrică și servicii auxiliare pentru operațiunile din sectorul gazelor naturale.

Azomureș face parte din grupul Ameropa și este specializată în producția și comercializarea îngrășămintelor pe bază de azot.

Decizia Consiliului Concurenței urmează să fie publicată după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Acordul pentru preluarea activității operaționale a Azomureș a fost semnat la 29 mai 2026. Prețul tranzacției include 46,459 milioane de euro pentru active, la care se pot adăuga până la 49,80 milioane de lei reprezentând valoarea contabilă a consumabilelor și materiilor prime și cel mult 68,78 milioane de lei pentru costurile necesare menținerii activității până la finalizarea operațiunii.

Romgaz urmărește prin această achiziție reluarea producției de îngrășăminte chimice la Târgu Mureș și integrarea pe verticală a activității, astfel încât gazele naturale produse de companie să poată fi valorificate în produse industriale cu valoare adăugată.

Repornirea combinatului nu se poate face însă imediat. După perioada în care instalațiile nu au funcționat, sunt necesare evaluări tehnice, teste, lucrări de mentenanță și verificarea sistemelor de siguranță înaintea reluării etapizate a producției. Premierul interimar Ilie Bolojan declara la sfârșitul lunii august că obiectivul este ca Azomureș să funcționeze la capacitate în primul trimestru din 2027.