Romgaz a finalizat preluarea Azomureș. Peste 800 de angajați vor fi preluați de companie
SURSA FOTO: Azomures
Romgaz a finalizat procedurile pentru preluarea Azomureș, iar de la 1 septembrie va prelua activele destinate producției, contractele și peste 800 de angajați ai combinatului. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că următoarea etapă va fi repunerea în funcțiune a instalațiilor, obiectivul fiind ca Azomureș să ajungă la capacitate din primul trimestru al anului viitor.
Romgaz preia de la 1 septembrie activele de producție ale Azomureș
Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat luni finalizarea procedurilor privind tranzacția prin care Romgaz preia activitatea de producție a Azomureș.
Bolojan a precizat că ultimul aviz necesar tranzacției, cel din partea Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), a fost obținut vineri.
„Mâine, 1 septembrie, Romgaz preia activele care țin de activitatea de producție a Azomureș, contractele și salariații necesari acestei activități. Sunt peste 800 de angajați care vor fi preluați de Romgaz”, a transmis premierul interimar.
Potrivit acestuia, finalizarea tranzacției reprezintă un pas important pentru reluarea producției de îngrășăminte chimice în România.
Combinatul va trece printr-o perioadă de revizii înainte de reluarea producției
Activitatea de producție nu va fi reluată imediat după preluarea de către Romgaz. Bolojan a explicat că urmează o perioadă de câteva luni în care instalațiile combinatului vor fi verificate și pregătite pentru repornire.
Sunt necesare revizii, expertizarea și reavizarea instalațiilor, atât din cauza specificului acestora, cât și a perioadei în care nu au fost utilizate.
„După o perioadă în care combinatul nu a funcționat, în următoarele câteva luni va urma o etapă de revizii, cu expertizarea și reavizarea instalațiilor”, a precizat Ilie Bolojan.
Obiectivul anunțat este ca Azomureș să funcționeze la capacitate începând din primul trimestru al anului viitor.
Azomureș ar urma să reducă dependența României de îngrășămintele din import
Reluarea producției are o miză importantă pentru agricultura românească. Premierul interimar susține că Azomureș ar urma să asigure o parte importantă din necesarul de îngrășăminte care în prezent este acoperit în cea mai mare parte prin importuri.
„Obiectivul este ca, din primul trimestru al anului viitor, Azomureș să funcționeze la capacitate și să asigure agriculturii românești o parte importantă din îngrășămintele pe care astăzi le importăm în cea mai mare parte”, a transmis Bolojan.
Premierul interimar consideră că repornirea combinatului este importantă și pentru economia județului Mureș, dar și pentru creșterea predictibilității în ceea ce privește aprovizionarea și prețurile.
Gazele din Marea Neagră ar putea fi valorificate în producția de îngrășăminte
Preluarea Azomureș este legată, potrivit lui Ilie Bolojan, și de dezvoltarea producției interne de gaze naturale.
Odată cu exploatarea gazelor din Marea Neagră, o parte din această resursă ar putea fi valorificată în România prin producția de îngrășăminte chimice.
„Odată cu gazele care vor fi exploatate din Marea Neagră, România va putea valorifica această resursă și în producția internă de îngrășăminte”, a afirmat premierul interimar.
După finalizarea tranzacției, atenția se mută astfel asupra pregătirii instalațiilor și reluării efective a activității.
„Urmează acum etapa în care combinatul trebuie repus în funcțiune”, a transmis Ilie Bolojan.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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