Oferta PPC care schimbă prețul energiei de la o oră la alta. Cine poate beneficia

PPC Energie, unul dintre principalii furnizori de energie electrică și gaze naturale din România, extinde oferta cu tarif dinamic și către segmentul companiilor de mici dimensiuni. Mai exact, cu PPC Ore Smart +, poți avea un preț mai mic pentru energia consumată noaptea, în mijlocul zilei și pe tot parcursul weekendului.

Furnizorul lansează PPC Ore Smart PRO, o ofertă destinată clienților non-casnici care îndeplinesc anumite condiții privind tipul contorului și nivelul anual estimat al consumului.

Noua ofertă se adresează firmelor mici care au contoare inteligente integrate în sistemul de măsurare inteligentă și un consum estimat de sub 200.000 kWh pe an. Contractul presupune un preț fix pentru energia electrică, valabil timp de 12 luni.

PPC Energie precizează că oferta pentru companii extinde modelul utilizat deja prin PPC Ore Smart+, disponibil pe segmentul rezidențial. Tariful dinamic permite clienților să beneficieze de un preț mai redus al energiei electrice în anumite intervale orare stabilite în funcție de zi și de perioada anului.

„Cu PPC Ore Smart +, ai un preț mai mic pentru energia consumată noaptea, în mijlocul zilei și pe tot parcursul weekendului. Astfel, folosirea unor electrocasnice, precum mașina de spălat rufe, uscătorul, mașina de spălat vase, plita, cuptorul electric și aerul condiționat, dar și încărcarea mașinii electrice în intervalele cu tarif redus pot contribui la optimizarea consumului de energie și reducerea costului facturii”, transmite PPC.

Pentru PPC Ore Smart PRO, energia electrică are un tarif redus pe durata întregii zile de sâmbătă și duminică, între orele 00:00 și 23:59. sâmbătă De luni până vineri, un astfel de tarif se aplică în timpul nopții, între orele 00:00 și 05:59, pe tot parcursul anului.

Un alt interval cu preț redus este stabilit de luni până vineri, între orele 11:00 și 14:59, în perioada 1 martie – 31 octombrie. Potrivit informațiilor transmise de companie, această perioadă coincide cu intervalul în care producția de energie din surse fotovoltaice este ridicată.

În intervalele cu tarif redus, prețul final al energiei electrice, cu toate taxele incluse, se situează între 1,00 și 1,09 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție. Oferta este prezentată de PPC Energie ca fiind singura de acest tip disponibilă în prezent în România.

„După succesul PPC Ore Smart+ pentru segmentul rezidențial, oferta cu preț redus în anumite intervale orare, extindem acum acest beneficiu și către companiile de mici dimensiuni, un segment în care fiecare cost contează pentru planificarea zilei de mâine. Am observat o nevoie reală în piață pentru prețuri mai mici la energie electrică, mai ales în rândul micilor antreprenori, care simt direct impactul costurilor operaționale în activitatea de zi cu zi. De aceea, oferim firmelor de mici dimensiuni cel mai mic preț în intervalele cu tarif redus, pentru un control mai bun al costurilor cu energia electrică. Ofertele Ore Smart rămân o soluție la îndemână pentru oricine vrea să consume responsabil și la prețuri reduse”, a transmis Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

În celelalte intervale orare, prețul final este mai ridicat. De luni până vineri, între orele 06:00 și 10:59, precum și între orele 15:00 și 23:59, pe tot parcursul anului, tariful este cuprins între 1,65 și 1,73 lei/kWh.

Același tarif se aplică de luni până vineri, între orele 11:00 și 14:59, în perioada 1 noiembrie – 28 februarie. Valoarea exactă a prețului diferă în funcție de zona de distribuție.

Prețul energiei electrice rămâne fix pe întreaga perioadă contractuală, respectiv 12 luni. PPC Energie precizează însă că oferta PPC Ore Smart PRO nu poate fi accesată de clienții care au calitatea de prosumator.

Oferta este destinată firmelor mici care dețin locuri de consum dotate cu contoare inteligente. Compania indică faptul că informațiile referitoare la prețurile aplicabile pentru PPC Ore Smart PRO pot fi consultate în detaliile ofertei.

PPC Energie menționează mai multe categorii de activități pentru care oferta cu tarif dinamic poate fi utilizată. Printre acestea se află producătorii locali din industria alimentară, pensiunile și saloanele de înfrumusețare.

Oferta este indicată și companiilor care folosesc servere și echipamente IT funcționale permanent. În aceeași categorie intră micile magazine de proximitate, restaurantele, farmaciile și spălătoriile profesionale.

PPC Energie include pe lista potențialilor beneficiari și instituțiile publice locale care administrează iluminatul stradal. Oferta este astfel destinată firmelor și entităților care dețin locuri de consum cu contoare inteligente și pot utiliza anumite perioade ale zilei pentru consumul de energie electrică.

Pe segmentul rezidențial, datele prezentate de companie pentru luna august arată o modificare a modului de consum în rândul clienților care au oferta PPC Ore Smart+. Aproximativ 22% dintre aceștia și-au redus ponderea consumului realizat între orele 20:00 și 23:00 comparativ cu celelalte două luni de vară și cu una dintre lunile de iarnă.

Clienții care dețin contoare inteligente integrate în sistemul de măsurare inteligentă, SMI, nu mai trebuie să transmită indexul contorului. Facturile emise reflectă astfel consumul real înregistrat.

Instalarea contoarelor inteligente este realizată de operatorul de distribuție din fiecare zonă. Procesul are loc potrivit calendarului aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, ANRE.

PPC Ore Smart PRO este disponibilă pentru clienții non-casnici care îndeplinesc condițiile privind existența unui contor inteligent integrat în SMI și un consum estimat de sub 200.000 kWh anual. Prețul energiei electrice este diferențiat în funcție de intervalul orar și perioada din an, iar valoarea contractuală este menținută timp de 12 luni.