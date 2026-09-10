Marea necunoscută a meditațiilor din România: 346,7 milioane de lei declarați la ANAF și doar 12.503 contribuabili

Doar 12.503 persoane au declarat la ANAF, în 2025, venituri obținute din activități educaționale încadrate la codurile CAEN 8552 și 8559. Valoarea reprezintă aproximativ 5% din numărul total al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, însă comparația nu poate fi interpretată drept procentul profesorilor care oferă meditații.

Datele transmise de ANAF la solicitarea Edupedu arată că veniturile brute declarate de persoanele fizice pentru cele două coduri CAEN au ajuns anul trecut la 346.749.833 de lei. În 2020, suma declarată era de 98.053.485 de lei. Creșterea în cei șase ani este de 248.696.348 de lei, respectiv 253,63%.

În aceeași perioadă, numărul contribuabililor care au declarat astfel de venituri a crescut de la 6.899, în 2020, la 12.503, în 2025. Majorarea este de 5.604 persoane, adică 81,23%. După creșterea puternică din 2023 și 2024, numărul contribuabililor a scăzut ușor în 2025.

Mai mult, ANAF nu a furnizat, la solicitarea Edupedu, date referitoare la controalele efectuate, sesizările primite, veniturile identificate ca fiind nedeclarate sau analizele de risc asociate acestor activități.

Datele trebuie interpretate cu o limitare importantă: ele nu se referă exclusiv la meditații. ANAF precizează că a extras informațiile din declarațiile unice depuse pentru codurile CAEN 8552, „Învățământ în domeniul cultural”, și 8559, „Alte forme de învățământ n.c.a.”.

Prin urmare, seria statistică include activități educaționale declarate sub aceste coduri, nu doar pregătirea particulară oferită elevilor. Datele fiscale nu permit, astfel, separarea veniturilor provenite strict din meditații de cele obținute din alte forme de servicii educaționale.

De asemenea, informațiile transmise de ANAF nu pot indica ce proporție din piața reală a meditațiilor este fiscalizată. Numărul persoanelor care apar în evidențele fiscale reprezintă doar contribuabilii care au declarat venituri sub codurile CAEN analizate.

Evoluția anuală arată o creștere atât a veniturilor brute, cât și a veniturilor nete și a impozitului pe venit stabilit:

În 2020 au fost declarați 6.899 de contribuabili, cu venituri brute de 98.053.485 de lei, venituri nete de 56.656.182 de lei și un impozit pe venit stabilit de 5.564.352 de lei.

În 2021 au fost 7.581 de contribuabili, cu venituri brute de 129.914.877 de lei, venituri nete de 78.780.072 de lei și impozit pe venit de 7.730.759 de lei.

În 2022 au fost 7.948 de contribuabili, cu venituri brute de 120.397.412 de lei, venituri nete de 70.523.458 de lei și impozit pe venit de 7.000.385 de lei.

În 2023 au fost 12.351 de contribuabili, cu venituri brute de 269.159.876 de lei, venituri nete de 171.294.426 de lei și impozit pe venit de 17.129.442,60 lei.

În 2024 au fost 12.772 de contribuabili, cu venituri brute de 315.370.751 de lei, venituri nete de 197.995.969 de lei și impozit pe venit de 19.799.596,90 lei.

În 2025 au fost 12.503 de contribuabili, cu venituri brute de 346.749.833 de lei, venituri nete de 225.034.190 de lei și impozit pe venit de 22.503.419 lei.

Cea mai importantă modificare din seria transmisă de ANAF apare în 2023. Venitul brut declarat a crescut atunci cu 148.762.464 de lei față de anul precedent, adică 123,56%. Numărul contribuabililor a urcat cu 4.403 persoane, respectiv 55,40%, de la 7.948 în 2022 la 12.351 în 2023.

ANAF leagă această creștere a declarării de un proiect-pilot de conformare voluntară desfășurat între ianuarie și mai 2022. Proiectul a fost derulat la nivelul aparatului central al instituției și în județele Cluj și Sibiu.

Potrivit ANAF, proiectul a urmărit stimularea înregistrării fiscale și a declarării veniturilor obținute din astfel de activități. Creșterea numărului de contribuabili și a sumelor declarate s-a reflectat în datele fiscale din anul următor.

În 2024, numărul contribuabililor a ajuns la 12.772, cel mai ridicat nivel din perioada analizată, iar venitul brut declarat a urcat la 315.370.751 de lei. În 2025, numărul contribuabililor a coborât la 12.503, în timp ce suma brută declarată a continuat să crească, până la 346.749.833 de lei.

Raportarea venitului brut total la numărul contribuabililor indică o creștere a valorii medii declarate pentru persoanele incluse în cele două coduri CAEN. În 2020, această valoare era de 14.212,71 lei per contribuabil.

În 2021, media a ajuns la 17.136,91 lei, pentru ca în 2022 să scadă la 15.148,14 lei. În 2023, aceasta a crescut la 21.792,56 lei, iar în 2024 a ajuns la 24.692,35 lei.

În 2025, venitul brut mediu declarat a fost de 27.733,33 lei per contribuabil. Calculul este realizat prin raportarea venitului brut agregat din cele două coduri CAEN la numărul persoanelor care au declarat aceste activități.

Această valoare nu reprezintă venitul mediu obținut exclusiv din meditații. Ea nu arată nici numărul de ore prestate, numărul elevilor pregătiți sau dacă persoana care a declarat veniturile este profesor.

Numărul contribuabililor poate fi comparat cu numărul total al personalului didactic din România, însă rezultatul este doar o raportare statistică și nu o măsurătoare a ponderii profesorilor care oferă meditații.

În 2020, cele 6.899 de persoane care au declarat venituri sub cele două coduri CAEN reprezentau 2,93% din totalul de 235.563 de cadre didactice. În 2021, raportul a fost de 3,19%, iar în 2022 de 3,30%.

În 2023, după creșterea numărului contribuabililor, raportul a ajuns la 5,04%, în condițiile în care erau 12.351 de contribuabili și 245.039 de persoane în personalul didactic. În 2024, procentul a fost de 5,07%, iar în 2025, de 5,05%.

Aceste procente nu reprezintă proporția profesorilor care fac meditații. Ele constituie o limită superioară ipotetică obținută prin raportarea tuturor persoanelor care au declarat activități sub cele două coduri CAEN la numărul total al personalului didactic din România.

O imagine diferită asupra fenomenului este oferită de un studiu realizat de IRES și Societatea Academică din România în februarie 2021. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.745 de părinți, dintre care 1.165 erau părinți ai elevilor din clasele V-XII sau ai absolvenților de liceu din anul anterior.

Potrivit studiului, 31% dintre copiii din această categorie au făcut meditații plătite în anul școlar 2019-2020. Pentru părinții ai căror copii făcuseră meditații a fost utilizat un eșantion de 419 respondenți.

Eroarea maximă declarată pentru eșantionul părinților școlari a fost de plus sau minus 2,39 puncte procentuale. Datele oferă informații despre amploarea meditațiilor plătite în rândul familiilor, dar nu pot fi comparate direct cu numărul contribuabililor înregistrați de ANAF, deoarece cele două surse măsoară fenomene diferite.

Studiul a indicat și nivelul cheltuielilor și situația bonurilor fiscale. Părinții elevilor care făceau meditații au raportat o cheltuială medie lunară de 334 de lei, iar 78% dintre aceștia au spus că nu au primit bon fiscal.

Datele fiscale pentru 2025 arată diferențe importante între județe și municipiul București. Capitala a avut 2.174 de contribuabili, reprezentând 17,39% din totalul național al persoanelor care au declarat venituri sub cele două coduri CAEN.

Venitul brut declarat în București a fost de 85.586.656 de lei, echivalentul a 24,68% din totalul național. Clujul a înregistrat 1.256 de contribuabili, adică 10,05% din total, și venituri brute de 34.236.327 de lei, reprezentând 9,87% din suma declarată la nivel național.

Timișul a avut 541 de contribuabili și venituri brute de 14.797.608 lei. În Prahova au fost declarați 506 contribuabili, cu venituri brute de 13.582.363 de lei, iar în Mureș, 505 contribuabili, cu venituri brute de 12.612.870 de lei.

București și Ilfov au însumat 2.560 de contribuabili în 2025, respectiv 20,48% din totalul național, și venituri brute de 104.554.041 de lei, adică 30,15% din suma declarată în România sub cele două coduri CAEN. Datele indică locurile în care sunt înregistrate și declarate aceste activități, fără să arate neapărat unde se desfășoară toate ședințele de pregătire.