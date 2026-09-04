Miliarde de lei în plus pentru pensii în 2027. Majorarea așteptată de milioane de pensionari

Pensionarii ar putea beneficia de pensii mai mari de la 1 ianuarie 2027, în condițiile în care proiecția bugetară indică o creștere a sumelor alocate pentru plata veniturilor seniorilor.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a vorbit despre posibilitatea indexării pensiilor și despre necesitatea ca bugetul pentru anul viitor să fie construit astfel încât să poată susține aceste cheltuieli.

Una dintre principalele întrebări pentru pensionari vizează procentul cu care ar putea fi majorate pensiile de la începutul anului 2027. Potrivit formulei prevăzute de lege, pensiile ar urma să fie indexate în funcție de rata inflației și de jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut. Conform calculelor prezentate în material, procentul rezultat ar putea ajunge la aproximativ 12%.

O asemenea majorare ar necesita un efort financiar semnificativ din partea statului. Potrivit unui calcul prezentat de Newsweek, pentru o indexare de 12% ar fi necesar un surplus de aproximativ 10-12 miliarde de lei. În același timp, proiecția bugetară realizată în ianuarie 2025 indică o creștere a sumelor destinate pensiilor în următorii ani.

Potrivit proiecției bugetare menționate, alocările pentru plata pensiilor ar urma să evolueze astfel:

în 2026: 156 de miliarde de lei;

în 2027: 170 de miliarde de lei;

în 2028: 180 de miliarde de lei;

în 2029: 190 de miliarde de lei.

Pentru anul 2027 este astfel prevăzută o creștere de aproximativ 14 miliarde de lei față de anul 2026. Potrivit analizei citate, diferența ar putea acoperi necesarul financiar estimat pentru o indexare de aproximativ 12%.

Totuși, majorarea bugetului destinat pensiilor nu înseamnă automat că pensiile vor fi indexate cu 12% de la 1 ianuarie 2027. Procentul exact va depinde de indicatorii economici și de forma finală a bugetului pentru anul viitor. Deocamdată, valoarea indexării nu a fost anunțată oficial.

Dragoș Pîslaru a subliniat că România trebuie să își construiască bugetul astfel încât să poată susține angajamentele asumate în ceea ce privește pensiile. Ministrul interimar al Muncii a vorbit despre necesitatea unei planificări bugetare responsabile, astfel încât cheltuielile pentru pensii să poată fi susținute.

„Am mai spus asta de fiecare dată când avem astfel de discuții. În mod evident, România, dacă va face ceea ce și-a asumat că va face, și anume la pensii să indexeze și lucrurile să fie destul de clare, va trebui să arate cum își construiește bugetul în mod responsabil”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii a precizat că procentul exact al indexării pensiilor urmează să fie anunțat după analiza bugetului pentru anul 2027. Astfel, nivelul majorării nu este stabilit în acest moment, chiar dacă proiecțiile existente indică o creștere a sumelor alocate pentru plata pensiilor.

Dragoș Pîslaru a explicat că discuția privind pensiile și salariile nu se rezumă la existența unei posibilități de majorare, ci vizează și identificarea resurselor necesare pentru finanțarea acestor cheltuieli. Potrivit ministrului, aceste măsuri trebuie susținute printr-un buget construit astfel încât veniturile și cheltuielile să poată acoperi angajamentele asumate.

„Problema e nu dacă putem indexa pensiile sau salariile ci problema e cum construiești un buget care să permită aceste lucruri. Uitându-mă la niște programe politice lansate recent e foate amuzant să constați că iar ni se promit cai verzi pe pereți fără să se indice sursa de bugetare și cum intri în buget cu acele lucruri”, a mai declarat ministrul interimar al Muncii.

Pensionarii așteaptă forma finală a bugetului pentru 2027 și anunțul oficial privind procentul de indexare. Proiecția bugetară existentă indică o creștere de aproximativ 14 miliarde de lei a sumelor destinate pensiilor față de anul 2026, iar calculele prezentate arată că această diferență ar putea permite susținerea unei majorări importante. Valoarea efectivă a indexării va fi stabilită în funcție de indicatorii economici și de bugetul aprobat pentru anul 2027.