Frații Tate sunt vizați de un nou proces în România. Acuzațiile din dosar includ traficul de minori

Frații Tate au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT într-un nou dosar în România. Cauza a fost înregistrată joi pe rolul Tribunalului București. Andrew și Tristan Tate sunt judecați alături de alte două persoane. Dosarul vizează acuzații de trafic de minori și spălare de bani.

Frații Tate figurează printre cei patru inculpați menționați în dosarul înaintat Tribunalului București de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Alături de Andrew Tate și Tristan Tate au fost trimise în judecată Alexandra-Luana Radu și Georgiana Manuela Naghel.

Noua etapă judiciară intervine după ce, în decembrie 2024, Curtea de Apel București a restituit la DIICOT rechizitoriul întocmit inițial, pentru refacerea urmăririi penale.

Anchetatorii au continuat ulterior cercetările și au extins acuzațiile formulate în această cauză.

Pe portalul instanțelor de judecată au fost înregistrate două dosare, cu numerele 36755/3/2026 și 36754/3/2026.

Obiectul cauzei în care sunt judecați Frații Tate îl reprezintă traficul de minori, potrivit datelor publicate pe portalul instanțelor. Fapta este prevăzută de articolul 211 alineatele (1) și (2), litera a), din Codul penal, raportat la dispozițiile privind traficul de persoane.

Prevederile invocate în dosar se referă inclusiv la exploatarea unei persoane prin obligarea acesteia să practice prostituția, să participe la manifestări pornografice destinate realizării și distribuirii de materiale pornografice sau să fie supusă altor forme de exploatare sexuală.

În rechizitoriu este menționată și aplicarea articolului 49 alineatul (1), litera b), din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Potrivit informațiilor din dosar, această faptă ar fi fost comisă în formă continuată.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru HotNews că acuzațiile ar fi fost separate din ansamblul faptelor cercetate de procurorii DIICOT, pentru a evita riscul intervenirii prescripției.

Situația juridică a celor doi frați în România include mai multe cauze penale aflate în diferite etape procedurale. Andrew și Tristan Tate sunt acuzați de trafic de minori, relații sexuale cu un minor și spălare de bani.

Cei doi sunt vizați și de acuzații privind traficul de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat în scopul exploatării sexuale a unor femei. În noiembrie 2024, dosarul referitor la trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional a fost retrimis procurorilor.

Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în decembrie 2022, după care au fost plasați succesiv în arest preventiv, arest la domiciliu și sub control judiciar.

În aprilie 2026, Tribunalul București a revocat măsurile preventive dispuse în cazul celor doi, iar aceștia au rămas fără restricțiile impuse prin controlul judiciar.

Procurorii DIICOT au anunțat, la începutul lunii iulie 2026, extinderea cercetărilor față de cei doi frați. Noile infracțiuni au fost adăugate acuzațiilor de trafic de persoane și viol formulate anterior.

Andrew și Tristan Tate se află în continuare în arest la Miami, după ce judecătoarea federală Lauren Louis nu a pronunțat joi o decizie asupra cererii lor de eliberare pe cauțiune. În paralel, continuă procedura de extrădare solicitată de autoritățile din Regatul Unit, inclusiv pentru acuzații de trafic de persoane.

Audierea desfășurată pe 28 august a durat aproximativ opt ore și s-a încheiat fără o hotărâre privind eliberarea celor doi influenceri. Frații sunt încarcerați într-un centru federal de detenție din Miami din 18 iulie, potrivit informațiilor transmise de agențiile EFE și Agerpres.

Instanța nu a stabilit deocamdată data unei noi audieri în procedura de extrădare. Regatul Unit trebuie să transmită până pe 16 septembrie documentele prin care își susține solicitarea adresată instanței din Florida.

Cei doi frați, care au cetățenie britanică și americană, sunt căutați de autoritățile judiciare britanice pentru a răspunde în fața a aproape 60 de acuzații. Acestea privesc presupuse fapte de viol, trafic de persoane, exploatare sexuală și infracțiuni asociate pornografiei.

Andrew și Tristan Tate, cunoscuți pentru activitatea lor în așa-numita „manosferă” sau „machosferă”, au solicitat să fie eliberați pe durata procedurii de extrădare. Avocații lor au contestat și condițiile în care sunt ținuți în detenție.

În timpul audierii de la sfârșitul lunii august, aproximativ 30 de persoane s-au adunat în fața tribunalului pentru a-i susține. O parte dintre protestatari au afișat pancarte și mesaje prin care au cerut eliberarea fraților Tate.