Cristian Rizea, vizat de cel puțin șapte dosare penale în Republica Moldova

Cristian Rizea continuă să nege public acuzațiile care îi sunt aduse în Republica Moldova. După ce a susținut că nu are afaceri în Franța, afirmație contrazisă ulterior, fostul deputat respinge acum și existența unor dosare penale pe numele său în Republica Moldova.

Cristian Rizea, fost deputat PSD, este vizat de cel puțin șapte dosare penale în Republica Moldova, potrivit informațiilor prezentate de evz.ro. Unul dintre dosare se află deja pe rolul Judecătoriei Chișinău, în timp ce alte șase sunt încă în etapa urmăririi penale.

Rizea neagă public existența acestor dosare și continuă să respingă acuzațiile care îi sunt aduse. evz.ro amintește și de un alt episod în care fostul deputat ar fi negat că are afaceri în Franța, afirmație contrazisă ulterior, potrivit autorului, de informații disponibile din surse publice franceze.

Unul dintre dosarele penale menționate este anchetat de Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Speciale (PCCOCS) și vizează suspiciuni de spălare de bani. Despre acest caz au existat anterior informații publice.

Un alt dosar a fost deschis pentru escrocherie de Inspectoratul de Poliție al sectorului Centru din Chișinău. Ancheta a pornit în urma unei plângeri depuse de Vladimir Dachi, liderul partidului „NOI”.

Potrivit plângerii, Dachi susține că i-ar fi oferit lui Rizea 8.000 de euro, bani despre care fostul deputat ar fi spus că îi sunt necesari pentru o situație familială urgentă. În plus, ar fi fost vorba despre 315.000 de euro destinați cumpărării unei vile de pe strada Cireșilor. Dachi afirmă că ulterior banii nu i-ar fi fost restituiți.

Pe lângă dosarele penale, în instanțele din Chișinău ar exista și mai multe dosare civile în care Rizea este implicat. Potrivit textului, printre cei care au apelat la justiție se numără politicieni, funcționari publici, oameni de afaceri și jurnaliști care susțin că au fost jigniți sau denigrați de fostul deputat și solicită despăgubiri.

evz.ro consideră că extrădarea lui Rizea în România, în primăvara anului 2023, și perioada petrecută în Penitenciarul Jilava au reprezentat pentru acesta o formă de protecție față de problemele judiciare din Republica Moldova.

Dosarul deschis în urma plângerii lui Vladimir Dachi nu este singurul caz de escrocherie în care este vizat Cristian Rizea. La Inspectoratul de Poliție al sectorului Centru din Chișinău se află un alt dosar, deschis în baza articolului 190/1, care se referă la escrocheria în proporții deosebit de mari.

În acest dosar, Cristian Rizea nu este singurul învinuit. Același statut îl are și soția sa, Jozette Ane Marie Rizea. În calitate de parte vătămată apare omul de afaceri Veaceslav Belescu, care susține că i-ar fi dat lui Rizea sume importante de bani, însă nu și-ar fi recuperat banii.

Veaceslav Belescu a declarat pentru evz.ro că l-a cunoscut pe Cristian Rizea la începutul anului 2022, într-un restaurant din Chișinău. La acel moment, spune omul de afaceri, fostul deputat i s-a părut un om de încredere.

Potrivit declarațiilor lui Belescu, acesta i-ar fi dat inițial lui Rizea 33.000 de euro. Pentru că lucrurile nu ar fi evoluat așa cum se aștepta, omul de afaceri i-ar fi cerut explicații. Rizea i-ar fi restituit aproximativ 5.000 de euro și i-ar fi spus că situația sa financiară urma să se îmbunătățească.

Belescu mai susține că Rizea s-ar fi angajat să investească, la rândul său, 500.000 de euro, dar numai după ce își vindea proprietățile din România. În același timp, fostul deputat i-ar fi cerut ajutorul pentru vânzarea unui hotel din Eforie Sud.

Hotelul respectiv ar fi fost implicat într-un caz în care Rizea ar fi deturnat 1 milion de euro din fonduri europene, pe vremea când era director general al Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor. Banii ar fi fost destinați renovării unui centru de odihnă pentru persoane cu dizabilități.

Ulterior, la 15 decembrie 2022, Veaceslav Belescu afirmă că i-a împrumutat lui Rizea încă 100.000 de euro. Banii ar fi fost destinați, potrivit celor convenite, „procurării tehnicii pentru televiziune”.

Omul de afaceri spune că a acceptat împrumutul doar după semnarea unui contract, care prevedea și o dobândă lunară de 1%. Contractul de împrumut a fost încheiat cu Jozette Ane Marie Rizea.

Rambursarea banilor urma să înceapă după o lună, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat. După extrădarea lui Cristian Rizea în România, în aprilie 2023, soția sa ar fi plecat la București.

„M-a invitat la o cafea la el acasă, pe strada Cireşilor. Mi-a vorbit şi despre proiectul său de televiziune. A spus că are nevoie de investiţii. Şi dacă accept să mă asociez, îmi oferă o funcţie importantă şi 25 la sută din acţiuni. Părea foarte convingător, oferta era tentantă şi am acceptat”, a declarat afaceristul. „Odată m-a sunat să vin urgent la mallul Moldova. Cică să mă servească cu un prânz. L-am refuzat, pentru că tocmai luasem prânzul. Dar Rizea a insistat şi m-am dus. Dar nu era în restaurant. Era în magazinul de electronice. Mi-a arătat că şi-a ales un telefon pentru filmările sale şi că vrea să-l achite în rate. Iar pentru că buletinul de identitate îi era anulat, m-a rugat să perfectez contractul de creditare pe numele meu. Nu a plătit nicio rată. Continuu să achit şi în ziua de azi”, a spus Belescu.

Veaceslav Belescu ar fi ajuns ținta unei campanii de denigrare după ce l-a reclamat pe Cristian Rizea și a încercat să își recupereze banii pe care susține că i-a împrumutat fostului deputat.

Rizea l-ar fi acuzat public pe fostul său partener de fapte extrem de grave, printre care pedofilie, trafic de droguri, proxenetism și omor cu premeditare. Belescu ar fi fost acuzat inclusiv de uciderea unui interlop turc la o terasă din Chișinău, dar și de moartea unei doctorițe din Brăila.

Campania nu s-ar fi limitat la Veaceslav Belescu. Persoane apropiate lui Rizea l-ar fi atacat și pe fiul omului de afaceri. Acestea ar fi făcut afirmații despre mama copilului și ar fi sugerat că aceasta ar fi avut un comportament nepotrivit în fața fiului său, care avea 11 ani la acel moment. În urma acestor atacuri, susține sursa citată, copilul ar fi ajuns să aibă probleme de comportament și rezultate slabe la școală.

Un alt episod menționat în text este și mai grav. Un bărbat despre care se afirmă că ar fi fost trimis de Rizea ar fi mers la locuința familiei Belescu într-un moment în care copilul se afla singur acasă. Adolescentul i-ar fi deschis ușa, iar bărbatul l-ar fi filmat în timp ce era îmbrăcat sumar, ca în propria locuință. Imaginile ar fi fost ulterior publicate pe rețelele de socializare.

Nici părinții pensionari ai lui Veaceslav Belescu nu ar fi fost cruțați de această campanie. Persoane apropiate lui Rizea ar fi distribuit pe rețelele de socializare fotografii ale celor doi și i-ar fi numit „o nouă familie de borfași”.

În urma acestor acuzații și acțiuni, Cristian Rizea s-ar fi ales cu un nou dosar penal. El este cercetat pentru trei fapte: încălcarea inviolabilității vieții private, amenințare cu moartea și persecuție sistemică.

Dosarul se află în gestiunea Inspectoratului de Poliție Buiucani din Chișinău.

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