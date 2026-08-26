Comerțul cu ridicata a încetinit în România. Afacerile au scăzut față de anul trecut

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a înregistrat în iunie 2026 o scădere față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri, 26 august, de Institutul Național de Statistică (INS). Deși comparativ cu luna mai afacerile din sector au crescut cu 4,1% ca serie brută, datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică o scădere lunară de 0,8%. La nivelul primelor șase luni ale anului, comerțul cu ridicata rămâne ușor peste nivelul din perioada similară din 2025.

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a scăzut în iunie 2026 cu 0,3% ca serie brută față de aceeași lună din 2025.

Scăderea este mai pronunțată dacă sunt eliminate influențele determinate de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. În acest caz, reculul anual ajunge la 2,2%.

Cele mai mari scăderi au fost consemnate în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, unde cifra de afaceri s-a redus cu 20,3%.

Comerțul cu ridicata nespecializat a înregistrat o diminuare de 15,6%, iar activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au coborât cu 14%.

Afacerile din comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului au scăzut cu 4,1%, iar cele din comerțul cu alte mașini, echipamente și furnituri s-au diminuat cu 2,2%.

Nu toate segmentele comerțului cu ridicata au înregistrat scăderi. Unele domenii au raportat avansuri de peste 10% față de iunie 2025.

Comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, și comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații au crescut fiecare cu 11,4%.

O evoluție pozitivă a fost raportată și pentru comerțul cu ridicata specializat al altor produse, unde creșterea anuală a fost de 9,6%.

Raportarea la luna precedentă prezintă o imagine diferită. În iunie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut, ca serie brută, cu 4,1% față de mai.

Cel mai puternic avans lunar a fost înregistrat în comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații, cu o creștere de 13%.

Comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri a avansat cu 11,8%, iar cel al produselor agricole brute și animalelor vii cu 10,3%.

Creșteri au mai fost consemnate la bunurile de consum, altele decât cele alimentare, cu 7,7%, la produsele alimentare, băuturi și tutun, cu 4,1%, precum și la activitățile de intermediere, cu 2,4%.

Comerțul cu ridicata nespecializat a crescut cu numai 0,5%. Singurul segment care a înregistrat o scădere față de mai a fost comerțul cu ridicata specializat al altor produse, cu un recul de 4,8%.

La nivelul întregului semestru, comerțul cu ridicata se menține pe plus. În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, cifra de afaceri a crescut cu 0,8% ca serie brută comparativ cu primele șase luni din 2025.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, creșterea a fost de 0,6%.

Cel mai mare avans în primul semestru a fost înregistrat de comerțul cu ridicata specializat al altor produse, cu 11,6%. Au urmat comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, cu o creștere de 6,8%, și comerțul cu echipamente informatice și de telecomunicații, cu 6,5%.

La polul opus, comerțul cu ridicata nespecializat a scăzut cu 13,4%. Afacerile cu produse agricole brute și animale vii s-au diminuat cu 6,5%, cele din comerțul cu alte mașini, echipamente și furnituri cu 4,5%, activitățile de intermediere cu 4,3%, iar comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun cu 4,2%.

Graficul publicat de INS pe pagina a treia a comunicatului indică, de asemenea, că evoluția anuală ajustată a comerțului cu ridicata a intrat pe minus în ultimele luni: -0,9% în aprilie, -1,1% în mai și -2,2% în iunie 2026.