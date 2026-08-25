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Creditele acordate populației și firmelor au scăzut în iulie. Împrumuturile statului au urcat la peste 286 de miliarde de lei

Creditele acordate populației și firmelor au scăzut în iulie. Împrumuturile statului au urcat la peste 286 de miliarde de lei

SURSA FOTO: Dreamstime/BNR lansează o coală specială din patru bancnote. Ce valoare va avea și cum arată

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Publicat de Alexandra Iana la 25 august 2026, 12:28
Din cuprinsul articolului

Creditarea sectorului privat a înregistrat o scădere în luna iulie 2026, în timp ce împrumuturile acordate statului de instituțiile de credit au continuat să crească. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, soldul creditului neguvernamental a coborât la 472,415 miliarde de lei, iar creditul guvernamental a ajuns la 286,148 miliarde de lei.

Creditul neguvernamental a scăzut la 472,415 miliarde de lei

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit s-a redus în iulie cu 0,3% față de luna precedentă. În termeni reali, scăderea a fost de 0,8%.

La finalul lunii, valoarea totală a creditelor acordate sectorului neguvernamental se situa la 472,415 miliarde de lei.

Evoluția descendentă s-a observat atât în cazul finanțărilor în moneda națională, cât și în cazul celor în valută.

Creditul în lei, care reprezintă 66,8% din volumul total, s-a diminuat cu 0,2% față de iunie. În același timp, creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 33,2% în total, a scăzut cu 0,3%.

Exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 0,4%.

Față de anul trecut, creditele sunt cu 7,6% mai mari

Imaginea se schimbă însă dacă datele sunt comparate cu cele din iulie 2025. În acest caz, soldul creditului neguvernamental este mai mare cu 7,6%.

Creșterea nominală nu s-a menținut însă și în termeni reali. După luarea în calcul a evoluției prețurilor, BNR indică o scădere de 0,5%.

Componenta în lei a crescut cu 3,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar a înregistrat o diminuare de 4,2% în termeni reali.

Un avans mult mai puternic a fost consemnat de creditele în valută. Exprimate în lei, acestea au crescut cu 16,6% față de iulie 2025. În cazul exprimării în euro, majorarea a fost de 12,8%.

Creditul acordat statului a crescut cu 2,4% într-o singură lună

În timp ce creditarea sectorului neguvernamental a scăzut față de iunie, soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a mers în direcția opusă.

Acesta a crescut cu 2,4% în iulie 2026 față de luna precedentă și a ajuns la 286,148 miliarde de lei.

Comparativ cu iulie 2025, creșterea este de 12,6%. În termeni reali, avansul anual al creditului guvernamental a fost de 4,1%.

Datele indică astfel un ritm anual de creștere mai ridicat pentru creditul guvernamental decât pentru creditul acordat sectorului neguvernamental.

Masa monetară a depășit 809 miliarde de lei

BNR a publicat și datele referitoare la masa monetară în sens larg (M3).

La sfârșitul lunii iulie 2026, aceasta înregistra un sold de 809,285 miliarde de lei, în creștere cu 0,7% față de luna iunie. În termeni reali, avansul lunar a fost de 0,1%.

Comparativ cu iulie 2025, masa monetară s-a majorat nominal cu 7,6%. În termeni reali, însă, indicatorul a înregistrat o scădere de 0,5%.

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Publicat în: Economie, Știri de ultimă oră

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Despre autor
Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

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