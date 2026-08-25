Creditele acordate populației și firmelor au scăzut în iulie. Împrumuturile statului au urcat la peste 286 de miliarde de lei

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Creditarea sectorului privat a înregistrat o scădere în luna iulie 2026, în timp ce împrumuturile acordate statului de instituțiile de credit au continuat să crească. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, soldul creditului neguvernamental a coborât la 472,415 miliarde de lei, iar creditul guvernamental a ajuns la 286,148 miliarde de lei.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit s-a redus în iulie cu 0,3% față de luna precedentă. În termeni reali, scăderea a fost de 0,8%.

La finalul lunii, valoarea totală a creditelor acordate sectorului neguvernamental se situa la 472,415 miliarde de lei.

Evoluția descendentă s-a observat atât în cazul finanțărilor în moneda națională, cât și în cazul celor în valută.

Creditul în lei, care reprezintă 66,8% din volumul total, s-a diminuat cu 0,2% față de iunie. În același timp, creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 33,2% în total, a scăzut cu 0,3%.

Exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 0,4%.

Imaginea se schimbă însă dacă datele sunt comparate cu cele din iulie 2025. În acest caz, soldul creditului neguvernamental este mai mare cu 7,6%.

Creșterea nominală nu s-a menținut însă și în termeni reali. După luarea în calcul a evoluției prețurilor, BNR indică o scădere de 0,5%.

Componenta în lei a crescut cu 3,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar a înregistrat o diminuare de 4,2% în termeni reali.

Un avans mult mai puternic a fost consemnat de creditele în valută. Exprimate în lei, acestea au crescut cu 16,6% față de iulie 2025. În cazul exprimării în euro, majorarea a fost de 12,8%.

În timp ce creditarea sectorului neguvernamental a scăzut față de iunie, soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a mers în direcția opusă.

Acesta a crescut cu 2,4% în iulie 2026 față de luna precedentă și a ajuns la 286,148 miliarde de lei.

Comparativ cu iulie 2025, creșterea este de 12,6%. În termeni reali, avansul anual al creditului guvernamental a fost de 4,1%.

Datele indică astfel un ritm anual de creștere mai ridicat pentru creditul guvernamental decât pentru creditul acordat sectorului neguvernamental.

BNR a publicat și datele referitoare la masa monetară în sens larg (M3).

La sfârșitul lunii iulie 2026, aceasta înregistra un sold de 809,285 miliarde de lei, în creștere cu 0,7% față de luna iunie. În termeni reali, avansul lunar a fost de 0,1%.

Comparativ cu iulie 2025, masa monetară s-a majorat nominal cu 7,6%. În termeni reali, însă, indicatorul a înregistrat o scădere de 0,5%.