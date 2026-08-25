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Românii au tot mai mulți bani în bănci. Depozitele populației au crescut, iar economiile în valută se apropie de 29 de miliarde de euro

Românii au tot mai mulți bani în bănci. Depozitele populației au crescut, iar economiile în valută se apropie de 29 de miliarde de euro

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Publicat de Alexandra Iana la 25 august 2026, 12:58
Din cuprinsul articolului

Depozitele populației și companiilor au continuat să crească în iulie 2026. Soldul total al depozitelor clienților neguvernamentali a ajuns la 684,550 miliarde de lei, cu 0,5% peste nivelul din luna precedentă. Datele Băncii Naționale a României arată că gospodăriile populației aveau peste 270 de miliarde de lei în depozite în moneda națională și echivalentul a aproape 29 de miliarde de euro în valută.

Depozitele din bănci au ajuns la 684,550 miliarde de lei

Potrivit datelor publicate marți de Banca Națională a României, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în iulie cu 0,5% față de iunie, până la 684,550 miliarde de lei.

Comparativ cu aceeași lună din 2025, avansul nominal a fost de 7,8%. Situația este însă diferită după luarea în calcul a evoluției prețurilor, BNR indicând o diminuare de 0,3% în termeni reali.

Cea mai mare parte a banilor este păstrată în moneda națională. Depozitele în lei reprezintă 67,7% din total și au ajuns la 463,328 miliarde de lei.

Față de iunie, acestea au crescut cu 0,9%, iar comparativ cu iulie 2025 sunt mai mari cu 8,1%. În termeni reali, variația anuală este de -0,03%.

Câți bani au românii în depozitele în lei

În cazul gospodăriilor populației, depozitele în lei au ajuns în iulie la 270,777 miliarde de lei.

Suma este cu 0,5% mai mare decât în luna precedentă și cu 7,6% peste cea înregistrată în aceeași perioadă din 2025. Ajustată cu evoluția prețurilor, variația anuală este însă negativă, de -0,5%.

Depozitele în lei ale celorlalte sectoare, categorie în care BNR include societățile nefinanciare și instituțiile financiare nemonetare, au înregistrat o creștere lunară mai puternică.

Acestea au urcat cu 1,4% față de iunie și au ajuns la 192,551 miliarde de lei. Comparativ cu iulie anul trecut, creșterea a fost de 8,9%, respectiv 0,7% în termeni reali.

Depozitele în valută au depășit echivalentul a 221 de miliarde de lei

Depozitele în valută ale rezidenților reprezintă 32,3% din total. Exprimate în lei, acestea au coborât cu 0,2% față de iunie, până la 221,223 miliarde de lei.

Calculate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 0,3% într-o lună, până la 42,159 miliarde de euro.

Față de iulie 2025, valoarea exprimată în lei este însă mai mare cu 7,2%. Exprimată în euro, creșterea anuală este de 3,7%.

Populația are aproape 29 de miliarde de euro în depozite în valută

În cazul gospodăriilor populației, evoluția lunară a fost pozitivă și pentru economiile în valută.

Depozitele populației exprimate în lei au crescut cu 0,4% față de iunie, ajungând la echivalentul a 151,838 miliarde de lei.

Exprimate în moneda europeană, acestea au urcat cu 0,3%, până la 28,936 miliarde de euro.

Creșterea este și mai vizibilă în comparație cu anul trecut. Față de iulie 2025, depozitele în valută ale gospodăriilor sunt mai mari cu 9,3% dacă sunt exprimate în lei și cu 5,8% dacă sunt calculate în euro.

Depozitele în valută ale companiilor au scăzut în iulie

O evoluție diferită a fost înregistrată în cazul celorlalte sectoare.

Depozitele în valută ale societăților nefinanciare și instituțiilor financiare nemonetare, exprimate în lei, s-au redus cu 1,6% față de iunie, până la 69,385 miliarde de lei.

Exprimate în euro, acestea au coborât cu 1,7%, la 13,223 miliarde de euro.

Față de iulie 2025, valoarea exprimată în lei este cu 2,8% mai mare. Calculată în euro, însă, aceasta este cu 0,6% mai mică.

Datele BNR arată astfel că populația a continuat să își majoreze în iulie atât depozitele în lei, cât și economiile în valută. În același timp, creșterea nominală anuală a depozitelor totale, de 7,8%, nu a fost suficientă pentru a depăși evoluția prețurilor, soldul consemnând o scădere de 0,3% în termeni reali.

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Publicat în: Economie, Știri de ultimă oră

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Despre autor
Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

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