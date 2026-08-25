Românii au tot mai mulți bani în bănci. Depozitele populației au crescut, iar economiile în valută se apropie de 29 de miliarde de euro
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Depozitele populației și companiilor au continuat să crească în iulie 2026. Soldul total al depozitelor clienților neguvernamentali a ajuns la 684,550 miliarde de lei, cu 0,5% peste nivelul din luna precedentă. Datele Băncii Naționale a României arată că gospodăriile populației aveau peste 270 de miliarde de lei în depozite în moneda națională și echivalentul a aproape 29 de miliarde de euro în valută.
Depozitele din bănci au ajuns la 684,550 miliarde de lei
Potrivit datelor publicate marți de Banca Națională a României, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în iulie cu 0,5% față de iunie, până la 684,550 miliarde de lei.
Comparativ cu aceeași lună din 2025, avansul nominal a fost de 7,8%. Situația este însă diferită după luarea în calcul a evoluției prețurilor, BNR indicând o diminuare de 0,3% în termeni reali.
Cea mai mare parte a banilor este păstrată în moneda națională. Depozitele în lei reprezintă 67,7% din total și au ajuns la 463,328 miliarde de lei.
Față de iunie, acestea au crescut cu 0,9%, iar comparativ cu iulie 2025 sunt mai mari cu 8,1%. În termeni reali, variația anuală este de -0,03%.
Câți bani au românii în depozitele în lei
În cazul gospodăriilor populației, depozitele în lei au ajuns în iulie la 270,777 miliarde de lei.
Suma este cu 0,5% mai mare decât în luna precedentă și cu 7,6% peste cea înregistrată în aceeași perioadă din 2025. Ajustată cu evoluția prețurilor, variația anuală este însă negativă, de -0,5%.
Depozitele în lei ale celorlalte sectoare, categorie în care BNR include societățile nefinanciare și instituțiile financiare nemonetare, au înregistrat o creștere lunară mai puternică.
Acestea au urcat cu 1,4% față de iunie și au ajuns la 192,551 miliarde de lei. Comparativ cu iulie anul trecut, creșterea a fost de 8,9%, respectiv 0,7% în termeni reali.
Depozitele în valută au depășit echivalentul a 221 de miliarde de lei
Depozitele în valută ale rezidenților reprezintă 32,3% din total. Exprimate în lei, acestea au coborât cu 0,2% față de iunie, până la 221,223 miliarde de lei.
Calculate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 0,3% într-o lună, până la 42,159 miliarde de euro.
Față de iulie 2025, valoarea exprimată în lei este însă mai mare cu 7,2%. Exprimată în euro, creșterea anuală este de 3,7%.
Populația are aproape 29 de miliarde de euro în depozite în valută
În cazul gospodăriilor populației, evoluția lunară a fost pozitivă și pentru economiile în valută.
Depozitele populației exprimate în lei au crescut cu 0,4% față de iunie, ajungând la echivalentul a 151,838 miliarde de lei.
Exprimate în moneda europeană, acestea au urcat cu 0,3%, până la 28,936 miliarde de euro.
Creșterea este și mai vizibilă în comparație cu anul trecut. Față de iulie 2025, depozitele în valută ale gospodăriilor sunt mai mari cu 9,3% dacă sunt exprimate în lei și cu 5,8% dacă sunt calculate în euro.
Depozitele în valută ale companiilor au scăzut în iulie
O evoluție diferită a fost înregistrată în cazul celorlalte sectoare.
Depozitele în valută ale societăților nefinanciare și instituțiilor financiare nemonetare, exprimate în lei, s-au redus cu 1,6% față de iunie, până la 69,385 miliarde de lei.
Exprimate în euro, acestea au coborât cu 1,7%, la 13,223 miliarde de euro.
Față de iulie 2025, valoarea exprimată în lei este cu 2,8% mai mare. Calculată în euro, însă, aceasta este cu 0,6% mai mică.
Datele BNR arată astfel că populația a continuat să își majoreze în iulie atât depozitele în lei, cât și economiile în valută. În același timp, creșterea nominală anuală a depozitelor totale, de 7,8%, nu a fost suficientă pentru a depăși evoluția prețurilor, soldul consemnând o scădere de 0,3% în termeni reali.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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