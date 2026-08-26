Grâul românesc, mai scump decât cel din Rusia și Ucraina: Logistica și asigurările schimbă regulile pieței

Prețul grâului românesc rămâne la un nivel ridicat, însă piața trece printr-o perioadă neobișnuită. Costurile de transport și asigurare au ajuns să cântărească mai mult decât producția și cererea, iar diferențele dintre porturile din regiunea Mării Negre influențează puternic cotațiile și competitivitatea exporturilor.

Piața grâului traversează în prezent o perioadă atipică, în care mecanismele obișnuite de formare a prețurilor par să fie influențate într-o măsură mai mică decât în mod normal de fundamentele clasice ale pieței. În loc ca nivelul producției sau cererea internațională să reprezinte principalii factori care determină cotațiile, un rol important îl au în prezent costurile de logistică și cele de asigurare.

Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, grâul se tranzacționează în această perioadă în principal în funcție de aceste costuri. Astfel, evoluția prețurilor nu mai este determinată doar de cantitățile disponibile pe piață sau de nivelul cererii, ci și de cheltuielile necesare pentru transportul și asigurarea mărfii până la destinație.

„Grâul se tranzacționează nu pe fundamente, în acest moment, ci se tranzacționează doar pe logistică și pe asigurare”, a precizat Gheorghe într-o intervenție la Digi24.

În aceste condiții, diferențele dintre principalele origini ale grâului din regiunea Mării Negre au devenit tot mai vizibile. Prețurile pot varia semnificativ în funcție de portul prin care este exportată marfa și de costurile asociate transportului și asigurării acesteia.

În cazul grâului livrat în Portul Constanța, prețul se situează în jurul valorii de 225 de euro pe tonă. Această cotație este echivalentă cu aproximativ 273 de dolari pe tonă FOB Constanța, ceea ce evidențiază nivelul la care se tranzacționează în prezent marfa românească.

Diferențele față de alte origini din regiunea Mării Negre sunt semnificative. Pentru grâul cu un conținut de proteină de 11,5%, marfa tranzacționată prin Constanța are un avantaj de aproximativ 52 de dolari pe tonă față de cea exportată prin Novorossiisk.

În același timp, diferența este și mai mare în comparație cu grâul tranzacționat prin porturile Reni și Ismail. Față de aceste origini, grâul livrat prin Constanța are un avantaj de aproximativ 65 de dolari pe tonă, ceea ce arată cât de mult au crescut diferențele dintre cotațiile practicate în principalele porturi din regiune.

Un alt semnal favorabil pentru grâul românesc a venit dintr-o licitație organizată în Iordania, unde marfa cu livrare în perioada 3-15 octombrie a fost cotată la 319 dolari pe tonă. După scăderea costurilor de transport și logistică, prețul rezultat este estimat la aproximativ 278 de dolari pe tonă FOB Constanța, ceea ce indică menținerea unei cotații ridicate pentru grâul românesc.

În aceste condiții, evoluția prețurilor în perioada următoare va depinde într-o măsură importantă de costurile de transport și asigurare, de diferențele dintre porturile din regiunea Mării Negre și de evoluția cursului euro-dolar. Prin urmare, fundamentele tradiționale ale pieței, precum producția și cererea internațională, par să aibă în prezent o influență mai redusă asupra formării prețului.