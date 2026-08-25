Cifra de afaceri din industrie a crescut în iunie. Industria extractivă, avans de aproape 50% față de anul trecut

Cifra de afaceri din industrie a crescut în luna iunie 2026 atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția din prima jumătate a anului rămâne însă negativă: în perioada ianuarie-iunie 2026, cifra de afaceri din industrie a fost cu 0,5% mai mică decât în intervalul similar al anului trecut.

În iunie 2026, cifra de afaceri din industrie, calculată pentru piața internă și piața externă, a crescut în termeni nominali cu 6,1% comparativ cu luna mai.

Avansul a fost susținut atât de industria extractivă, unde creșterea lunară a ajuns la 29,1%, cât și de industria prelucrătoare, care a înregistrat un plus de 5,1%.

Pe marile grupe industriale, cea mai importantă creștere a fost consemnată în industria bunurilor intermediare, de 8,4%. Industria bunurilor de capital a avansat cu 7,8%, cea a bunurilor de folosință îndelungată cu 4,9%, iar industria bunurilor de uz curent cu 3,5%.

Industria energetică a avut o evoluție în sens opus, cifra de afaceri scăzând cu 3,1% față de luna mai.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, cifra de afaceri din industrie a crescut în termeni nominali cu 4,4%.

Industria extractivă a avut cea mai puternică evoluție, cu un avans de 49,7% față de iunie 2025. În industria prelucrătoare, creșterea a fost de 2,8%.

În funcție de marile grupe industriale, industria energetică a înregistrat o majorare de 28,4%, iar industria bunurilor intermediare a crescut cu 8,8%. Pentru bunurile de folosință îndelungată, INS indică un avans de 2,2%.

Nu toate sectoarele au înregistrat însă creșteri. Industria bunurilor de capital a scăzut cu 0,8%, iar industria bunurilor de uz curent a consemnat un recul de 0,5% față de iunie anul trecut.

În ciuda rezultatelor din iunie, situația pentru întregul prim semestru arată o ușoară scădere.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, cifra de afaceri din industrie a fost cu 0,5% mai mică decât în perioada corespunzătoare din 2025.

Evoluția a fost determinată de scăderea cu 0,9% a cifrei de afaceri din industria prelucrătoare. În schimb, industria extractivă a înregistrat o creștere de 10,2%.

Industria bunurilor de capital, scădere de 4,8% în primul semestru

Datele INS arată diferențe importante și între marile grupe industriale în primele șase luni ale anului.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată în industria bunurilor de capital, unde cifra de afaceri s-a redus cu 4,8%. Industria bunurilor de folosință îndelungată a coborât cu 4,3%, iar cea a bunurilor de uz curent cu 0,8%.

De cealaltă parte, industria energetică a înregistrat un avans de 14,4% în primele șase luni din 2026, iar industria bunurilor intermediare a crescut cu 1,7%.

Datele prezentate de INS sunt exprimate în termeni nominali. Institutul precizează că indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie măsoară evoluția acesteia în prețuri curente.