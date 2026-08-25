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Profitul DN Agrar se prăbușește cu aproape 50%. Prețurile mai mici la lapte afectează rezultatele

Profitul DN Agrar se prăbușește cu aproape 50%. Prețurile mai mici la lapte afectează rezultatele

SURSA FOTO: DN Agrar

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 25 august 2026, 11:46
Din cuprinsul articolului

DN Agrar a încheiat primul semestru din 2026 cu un profit net consolidat de 13,7 milioane de lei. Rezultatul raportat de grupul agricol românesc este cu 49,5% mai mic decât cel consemnat în aceeași perioadă din 2025. Scăderea a fost determinată de presiunile asupra prețului de vânzare a laptelui și de efectul negativ al cheltuielilor financiare.

DN Agrar a raportat un profit net de 13,7 milioane de lei

DN Agrar a raportat pentru primele șase luni ale anului 2026 un profit net consolidat de 13,7 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3 milioane de dolari sau 2,6 milioane de euro. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, câștigul net al companiei s-a redus cu 49,5%.

Cifra de afaceri netă consolidată a coborât cu 10,8% față de primul semestru din 2025 și a ajuns la 90,3 milioane de lei. Potrivit raportului financiar transmis Bursei de Valori București, evoluția a fost provocată în principal de prețurile mai mici obținute pentru lapte, după condițiile de piață deosebit de favorabile înregistrate cu un an înainte.

Cantitatea de lapte livrată a crescut la aproximativ 41 de milioane de litri

Prețul mediu al laptelui a scăzut cu 30% în raport cu aceeași perioadă a anului precedent. În același interval, cantitatea livrată de DN Agrar a crescut cu 21%, până la aproximativ 41 de milioane de litri.

lapte, lactate
SURSA FOTO: Dreamstime – lapte, lactate

Veniturile totale ale grupului au avansat ușor, cu 0,1%, și au ajuns la 159,1 milioane de lei. Cheltuielile totale au crescut însă cu 11,9%, până la 141,2 milioane de lei, iar profitul brut consolidat s-a diminuat cu 45,6%, la 17,8 milioane de lei.

Cheltuielile mai mari au afectat rezultatul operațional al grupului

Rezultatul operațional al DN Agrar s-a redus cu 33%, până la 26 de milioane de lei, deși activitatea operațională a grupului a continuat să se extindă. Compania a explicat că prețurile mai mici ale laptelui au afectat direct această componentă financiară. Totodată, cheltuielile au fost influențate de majorarea taxelor și impozitelor locale datorate în principal pentru clădiri și terenuri.

La începutul lunii, DN Agrar a anunțat că filiala sa deținută integral, DN Agrar Calnic, a semnat o ofertă obligatorie pentru cumpărarea întregului capital social al companiei horticole Panorganic Vitavit.

DN Agrar pregătește investiții într-o fermă și în instalații de compostare

Planurile de dezvoltare ale grupului includ finanțări bancare și investiții destinate extinderii capacității sale agricole. Luna trecută, DN Agrar a anunțat că filiala DN Agrar Calnic va contracta de la ING Bank două împrumuturi cu o valoare totală de 13,5 milioane de euro, fondurile urmând să fie folosite pentru construirea unei ferme și a unor instalații de compostare.

În iunie, compania a prezentat un alt proiect important din strategia de dezvoltare pentru perioada 2025–2030. Grupul intenționează să investească 12 milioane de euro în construirea celei de-a șasea ferme.

Portofoliul grupului cuprinde aproximativ 18.300 de vaci

DN Agrar a fost înființat în 2008, iar în prezent grupul este alcătuit din zece companii. Portofoliul acestuia include aproximativ 18.300 de vaci și peste 7.000 de hectare de teren cultivat în județele Alba, Sibiu și Hunedoara.

Acțiunile DN Agrar Group au scăzut luni cu 1,7% la Bursa de Valori București. La ora 14:06 CET, titlurile companiei erau tranzacționate la prețul de 3,46 lei pe acțiune.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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