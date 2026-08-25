Profitul DN Agrar se prăbușește cu aproape 50%. Prețurile mai mici la lapte afectează rezultatele

DN Agrar a încheiat primul semestru din 2026 cu un profit net consolidat de 13,7 milioane de lei. Rezultatul raportat de grupul agricol românesc este cu 49,5% mai mic decât cel consemnat în aceeași perioadă din 2025. Scăderea a fost determinată de presiunile asupra prețului de vânzare a laptelui și de efectul negativ al cheltuielilor financiare.

DN Agrar a raportat pentru primele șase luni ale anului 2026 un profit net consolidat de 13,7 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3 milioane de dolari sau 2,6 milioane de euro. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, câștigul net al companiei s-a redus cu 49,5%.

Cifra de afaceri netă consolidată a coborât cu 10,8% față de primul semestru din 2025 și a ajuns la 90,3 milioane de lei. Potrivit raportului financiar transmis Bursei de Valori București, evoluția a fost provocată în principal de prețurile mai mici obținute pentru lapte, după condițiile de piață deosebit de favorabile înregistrate cu un an înainte.

Prețul mediu al laptelui a scăzut cu 30% în raport cu aceeași perioadă a anului precedent. În același interval, cantitatea livrată de DN Agrar a crescut cu 21%, până la aproximativ 41 de milioane de litri.

Veniturile totale ale grupului au avansat ușor, cu 0,1%, și au ajuns la 159,1 milioane de lei. Cheltuielile totale au crescut însă cu 11,9%, până la 141,2 milioane de lei, iar profitul brut consolidat s-a diminuat cu 45,6%, la 17,8 milioane de lei.

Rezultatul operațional al DN Agrar s-a redus cu 33%, până la 26 de milioane de lei, deși activitatea operațională a grupului a continuat să se extindă. Compania a explicat că prețurile mai mici ale laptelui au afectat direct această componentă financiară. Totodată, cheltuielile au fost influențate de majorarea taxelor și impozitelor locale datorate în principal pentru clădiri și terenuri.

La începutul lunii, DN Agrar a anunțat că filiala sa deținută integral, DN Agrar Calnic, a semnat o ofertă obligatorie pentru cumpărarea întregului capital social al companiei horticole Panorganic Vitavit.

Planurile de dezvoltare ale grupului includ finanțări bancare și investiții destinate extinderii capacității sale agricole. Luna trecută, DN Agrar a anunțat că filiala DN Agrar Calnic va contracta de la ING Bank două împrumuturi cu o valoare totală de 13,5 milioane de euro, fondurile urmând să fie folosite pentru construirea unei ferme și a unor instalații de compostare.

În iunie, compania a prezentat un alt proiect important din strategia de dezvoltare pentru perioada 2025–2030. Grupul intenționează să investească 12 milioane de euro în construirea celei de-a șasea ferme.

DN Agrar a fost înființat în 2008, iar în prezent grupul este alcătuit din zece companii. Portofoliul acestuia include aproximativ 18.300 de vaci și peste 7.000 de hectare de teren cultivat în județele Alba, Sibiu și Hunedoara.

Acțiunile DN Agrar Group au scăzut luni cu 1,7% la Bursa de Valori București. La ora 14:06 CET, titlurile companiei erau tranzacționate la prețul de 3,46 lei pe acțiune.