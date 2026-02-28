La 31 decembrie 2025, banca a raportat active totale de 5,299 miliarde lei, cu 18% mai mari decât la finalul anului 2024 (4,486 miliarde lei), evoluție susținută de ritmul accelerat al creditării și de majorarea plasamentelor în instrumente cu risc redus.

În structura portofoliului, creditele performante au urcat la 2,788 miliarde lei (+18%), iar creditele neperformante au crescut moderat, ajungând la 125,6 milioane lei (+9%). Ca urmare a acestei dinamici, rata expunerilor neperformante (NPE) s-a îmbunătățit, scăzând de la 4,07% la 3,56% la finalul anului 2025.

”Patria Bank (BVB: PBK) a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creştere cu 53% faţă de anul precedent, rezultat care reflectă consolidarea performanţei operaţionale şi capacitatea băncii de a genera profitabilitate într-un context economic şi fiscal mai exigent. Evoluţia pozitivă a fost susţinută de creşterea veniturilor, îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi expansiunea echilibrată a portofoliului de credite performante”, arată raportul băncii.

Venitul net bancar a atins 251,5 milioane lei, înregistrând o creștere de 18% față de 2024, susținut în principal de avansul veniturilor nete din dobânzi (+16%) și de evoluția pozitivă a veniturilor din activitatea financiară (+28%). Cheltuielile operaționale au urcat cu 8%, pe fondul majorării taxei pe cifra de afaceri și a investițiilor continue în infrastructura IT, securitate cibernetică și marketing. În acest context, raportul cost/venituri s-a îmbunătățit la 70%, comparativ cu 76% în 2024 (64% față de 73% excluzând impactul taxei pe cifra de afaceri pentru 2025 și 2024).

„La finalul anului 2025, evoluţia indicatorilor relevanţi pentru bancă arată o capacitate bună de execuţie comercială şi de consolidare a bazei de finanţare. Am menţinut un ritm activ în zona de creditare, iar soldul surselor atrase a atins un nou maxim, reflectând încrederea clienţilor şi o structură stabilă a resurselor. În paralel, am continuat să extindem utilizarea canalelor digitale, iar creşterea numărului de utilizatori online ai băncii confirmă adaptarea rapidă a clienţilor la noile instrumente. Ne propunem să continuăm creşterea pe baze prudente, cu o utilizare eficientă a capitalului şi o disciplină constantă în administrarea riscurilor, astfel încât să păstrăm echilibrul între dezvoltare şi stabilitate într-un mediu economic în continuă ajustare”, a declarat Valentin Vancea, director general al Patria Bank.

Profitul operațional al Patria Bank a urcat la 76,4 milioane lei, marcând o creștere de 47% față de anul precedent. Rentabilitatea capitalurilor proprii (RoE) a atins 10,9%, iar rentabilitatea activelor (RoA) s-a situat la 1,0%, depășind valorile raportate la 31 decembrie 2024.

Activele totale ale băncii au depășit 5,3 miliarde lei, în creștere cu 18% comparativ cu finalul anului anterior, susținute de dinamica robustă a creditării și de majorarea investițiilor în titluri de datorie. Portofoliul de credite performante a ajuns la 2,79 miliarde lei (+18%), iar raportul credite brute/depozite s-a majorat la 71%, față de 67% la sfârșitul anului 2024, indicând o utilizare mai eficientă a resurselor atrase.

În paralel, banca și-a consolidat profilul de risc, reducând rata expunerilor neperformante (NPE) la 3,56%, de la 4,07% în anul precedent. Gradul de acoperire a creditelor neperformante a rămas solid, la aproximativ 56%, reflectând disciplina în managementul riscului de credit și eficiența proceselor de colectare și write-off.

„Rezultatele anului 2025 reflectă o structură mai echilibrată a veniturilor şi o îmbunătăţire vizibilă a eficienţei operaţionale. Am reuşit să creştem profitabilitatea într-un context fiscal mai exigent, menţinând în acelaşi timp un profil de risc controlat şi o capitalizare solidă. Evoluţia din acest an confirmă că direcţia noastră financiară este sustenabilă şi că putem genera valoare printr-o gestionare atentă a resurselor şi a costurilor. Intrăm în perioada următoare cu o bază financiară consolidată, care ne oferă flexibilitatea necesară pentru a susţine dezvoltarea băncii în condiţii de prudenţă şi disciplină”, a declarat Georgiana Stănciulescu, director general adjunct Patria Bank.

Pe segmentul comercial, Patria Bank a înregistrat o creștere susținută a creditării pe toate categoriile de business. Portofoliul IMM a urcat la 801 milioane lei (+19% față de decembrie 2024), segmentul Corporate a ajuns la 583 milioane lei (+22%), segmentul Agro la 405 milioane lei (+34%), iar segmentul Micro la 420 milioane lei (+10%). În total, vânzările de credite noi către persoane juridice au depășit 1,25 miliarde lei în 2025, marcând un avans de 5% comparativ cu anul precedent. În zona retail, banca a acordat credite garantate și negarantate în valoare de 285 milioane lei, evidențiind o creștere semnificativă a creditelor garantate, care și-au dublat volumul față de 2024.

Banca a continuat să-și consolideze capacitățile digitale, cu o creștere de 13% a utilizatorilor platformei Patria Online și un avans de 16% al tranzacțiilor efectuate prin Internet & Mobile Banking. Extinderea funcționalităților digitale și lansarea de produse accesibile integral online sprijină diversificarea veniturilor și intensificarea interacțiunii cu clienții.

Rata fondurilor proprii totale s-a situat la 21,11%, peste nivelul anului precedent și peste cerințele reglementate, demonstrând soliditatea bazei de capital și eficiența utilizării resurselor proprii.

Patria Bank este o bancă românească listată pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (simbol bursier: PBK) ce oferă produse şi servicii financiare – de la conturi curente, economisire şi credite, până la soluţii digitale moderne – adresate atât persoanelor fizice, cât şi microîntreprinderilor, IMM-urilor şi sectorului agricol. Patria Bank este parte a unui grup financiar care include şi Patria Credit IFN, specializată în microfinanţare rurală, şi SAI Patria Asset Management, administrator de fonduri de investiţii. Acţionarul majoritar al băncii este fondul de investiţii Emerging Europe Accession Fund (EEAF un fond de private equity ai carui principali investitori sunt BERD (Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KFW) si BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Marii Negre).