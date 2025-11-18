Patria Bank a raportat că, în primele nouă luni ale anului 2025, a obținut un profit net de 36,3 milioane lei, în creștere cu 33% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Banca a precizat că rezultatele pozitive au fost susținute de majorarea veniturilor nete din dobânzi, de optimizarea raportului cost/venituri și de dezvoltarea echilibrată a portofoliului de credite performante.

Venitul net bancar al Patria Bank a crescut la 183,5 milioane lei, înregistrând o majorare de 15% față de primele nouă luni ale anului 2024, susținut în principal de avansul veniturilor nete din dobânzi (+21%), componenta centrală a activității băncii. În același timp, cheltuielile operaționale au înregistrat o creștere moderată de doar 5%, într-un context marcat de inflație și de investiții continue în digitalizare, securitate cibernetică și marketing, ceea ce a dus la reducerea raportului cost/venituri la 69% (64% dacă se exclude taxa pe cifra de afaceri).

Activele totale au ajuns la 4,9 miliarde lei, în creștere cu 10% comparativ cu sfârșitul anului 2024, sprijinite de extinderea portofoliului de credite performante (+17%). Portofoliul total de credite performante a atins 2,76 miliarde lei, iar raportul credite/depozite s-a îmbunătățit la 75%, față de 67% la 31 decembrie 2024, reflectând intensificarea activității de creditare.

„Rezultatele din primele nouă luni ale anului 2025 confirmă evoluţia pozitivă a băncii şi eficienţa modelului nostru operaţional, construit pe o strategie clară de creştere şi echilibru. Am continuat să extindem finanţările pentru companii şi persoane fizice, menţinând un control atent al riscurilor şi o abordare prudentă a dezvoltării. În această perioadă, am reuşit să creştem într-un ritm constant, consolidând calitatea portofoliului şi relaţiile cu clienţii din toate segmentele de activitate. Vom continua să ne concentrăm pe performanţă operaţională, digitalizare şi sprijinirea antreprenoriatului local”, a declarat Valentin Vancea, director general al Patria Bank.

Patria Bank a încheiat primele nouă luni din 2025 cu un profit operațional de 56,7 milioane lei, în urcare cu 46% față de perioada similară a anului trecut. Rentabilitatea capitalurilor proprii (RoE) a atins 10,8%, iar rentabilitatea activelor (RoA) 1%. Rata creditelor neperformante a scăzut la 3,5%, cu un grad de acoperire de 57%.

Pe zona comercială, banca a înregistrat creșteri semnificative în toate segmentele: IMM-uri (+16% la 782 milioane lei), Corporate (+14% la 546 milioane lei), Agro (+42% la 430 milioane lei) și Micro (+10% la 443 milioane lei). Vânzările de credite noi către persoane juridice au depășit 1 miliard de lei (+20%), iar creditele retail au crescut cu 82% în T3 2025 față de T3 2024.

Rata fondurilor proprii totale s-a menținut la 21,5%, peste cerințele reglementate, consolidând baza de capital. În plus, Patria Bank a semnat parteneriate strategice internaționale cu BERD și BEI pentru finanțarea IMM-urilor, inclusiv proiecte verzi.

Banca românească listată la BVB (simbol PBK) oferă produse și servicii financiare pentru persoane fizice, microîntreprinderi, IMM-uri și sectorul agricol și face parte dintr-un grup financiar ce include Patria Credit IFN și SAI Patria Asset Management. Acționarul majoritar este fondul de investiții Emerging Europe Accession Fund, susținut de BERD, FEI, DEG și BSTDB.