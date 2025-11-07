În perioada 7–14 noiembrie, persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate atât în lei, cât și în euro, prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Titlurile de stat emise sunt listate la Bursa de Valori București, ceea ce permite transparență și acces facil pentru investitori.

Această emisiune marchează a 10-a ediție FIDELIS din 2025 și a 20-a de la lansarea campaniei „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, realizată împreună cu emisiunea „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” de la Rock FM.

Programul se remarcă prin combinarea economisirii sigure cu stimulente pentru cei care donează sânge, oferind astfel o legătură între investiții și responsabilitate socială.

Titlurile de stat FIDELIS includ o tranșă specială pentru persoanele care au donat sânge începând cu 1 iunie 2025. Aceasta este emisă în lei, are scadența de 2 ani și oferă o dobândă de 7,95%. Pragul minim de subscriere pentru donatori a fost redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în timp ce plafonul maxim este de 100.000 lei.

Această facilitate urmărește să încurajeze atât economisirea pe termen mediu, cât și implicarea în actele de donare a sângelui. Prin această inițiativă, autoritățile și partenerii financiari urmăresc să recompenseze direct contribuția donatorilor la sănătatea publică.

Pe lângă tranșa specială, emisiunea FIDELIS include și titluri standard:

În lei: 6,95% (scadență 2 ani), 7,35% (4 ani), 7,70% (6 ani)

În euro: 3,90% (3 ani), 5% (5 ani), 6,30% (10 ani)

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și de 100 de euro pentru emisiunea în euro, cu praguri minime de subscriere de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Titlurile de stat FIDELIS nu implică comisioane de subscriere prin băncile intermediare. Veniturile obținute din dobânzi și câștigurile de capital sunt neimpozabile, ceea ce face acest instrument financiar atractiv pentru economisitori.

Deținătorii de titluri FIDELIS ajunse la scadență pot reinvesti sumele disponibile în cadrul noii emisiuni. În plus, titlurile pot fi vândute înainte de termen, iar investitorii primesc dobânda proporțională perioadei de deținere.

Termenii și condițiile detaliate sunt disponibili la secțiunea Datorie Publică a Programului FIDELIS și pe paginile instituțiilor partenere: www.btcapitalpartners.ro; www.bcr.ro; www.brd.ro; www.unicredit.ro; www.tradeville.ro; www.bvb.ro.

Pentru a accesa tranșa specială, donatorii trebuie să respecte anumite condiții medicale și administrative. Printre acestea se numără: vârsta între 18 și 60 ani, rezidența legală în România (pentru cetățenii străini) de minim un an, greutatea minimă de 50 kg și o stare generală de sănătate corespunzătoare.

De asemenea, nu sunt eligibile persoanele cu afecțiuni cronice sau în tratament pentru boli cardiovasculare, hematologice, renale, infecțioase, neurologice, reumatologice sau alergii severe.

Femeile trebuie să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie sau alăptare, și să respecte intervalele legate de ciclul menstrual. Analizele prelevate din sânge, înainte de donare, trebuie să fie în limite normale.

să ai vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani;

să fii cetățean român sau (în cazul străinilor) să ai rezidența legală pe teritoriul României de minim 1 an și să poți comunica minimal în limba română;

să ai la tine un act de identitate valabil (C.I., pașaport, carnet de conducere, carnet militar);

să ai o stare generală fizică și psihică bună;

să ai greutatea >/= 50 kg;

să ai tensiunea arterială sistolică între 10 şi 18 mmHg;

să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni;

să nu fii în evidență cu diverse afecțiuni în tratament (diabet, boli cardio-vasculare, hematologice, renale, infecțioase sau parazitare, reumatologice, neurologice, alergii etc.);

să nu ai predispoziție la sângerare prelungită în caz de leziuni;

femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, de alăptare, în perioada menstruală sau la mai puțin de 5 zile de la ultima zi a ciclului menstrual;

rezultatele analizelor din sângele prelevat din deget, înainte de donare, să fie în limitele acceptabile pentru donare (hemoglobină, glicemie, calciu, trombocite);

vene vizibile, bine conturate. Locul puncției să nu aibă eczeme sau iritații.

Donatorii primesc o serie de beneficii suplimentare, printre care: adeverință pentru transport redus cu 50% pe metrou și STB SA, o zi liberă plătită sau adeverință pentru școală/facultate, bonuri de masă în valoare de 280 lei valabile până la sfârșitul anului și posibilitatea efectuării anual a unui set complet de analize de sânge gratuit.

Aceste măsuri au contribuit la creșterea interesului pentru economisire prin titlurile FIDELIS. De la lansarea programului, investițiile totale au depășit 59,33 miliarde de lei prin aproape 480.000 de subscrieri.

Donatorii care au participat în cadrul parteneriatului cu Rock FM au plasat peste 3,76 miliarde lei prin 47.049 de subscrieri, reflectând implicarea activă a publicului în acest program de economisire responsabil.