Vineri dimineață, autoritățile au făcut percheziții la combinatul siderurgic Liberty Galați. Se investighează modul în care au fost folosite creditele de la Eximbank, în valoare de aproximativ 292 de milioane de euro. Potrivit unor surse citate de Antena 3, mare parte din banii împrumutați nu au fost folosiți pentru dezvoltarea combinatului, ci au fost transferați către alte firme din grupul Liberty, care aparține investitorului Sanjeev Gupta.

În prezent, Liberty Galați se află într-o procedură numită concordat preventiv, menită să evite insolvența. Aceasta a fost aprobată de creditori și de instanță, împreună cu un plan de restructurare. Compania are datorii totale de aproximativ un miliard de euro, dintre care statul român trebuie să recupereze circa 500 de milioane de euro – bani proveniți din două credite Eximbank (300 milioane euro) și datorii către ANAF (200 milioane euro).

În decembrie 2023, Liberty Galați a primit un împrumut de 142 de milioane de euro de la Exim Banca Românească. Banii trebuiau folosiți pentru repornirea Furnalului 5, singurul care mai funcționa, și pentru reluarea producției de oțel. Împrumutul a fost garantat de stat, printr-un program special creat în 2023 pentru firmele afectate de războiul din Ucraina. Planul era ca Liberty Galați să producă aproximativ 172.000 de tone de oțel pe lună – destul pentru a acoperi cheltuielile curente, dar nu suficient pentru a plăti datoriile mai vechi.

În realitate, combinatul nu a reușit să atingă acest nivel de producție, iar banii primiți au ajutat doar la menținerea Furnalului 5 în funcțiune în prima jumătate a anului 2024. Mai târziu, pe 11 decembrie 2024, Exim Banca Românească a aprobat un nou credit de până la 150 de milioane de euro pentru Liberty Tubular Products Galați S.A., o firmă aflată pe aceeași platformă industrială și deținută aproape complet (99,99%) de Liberty Galați.

Aceasta se ocupă de producția de țevi sudate. Planul era ca activitatea să reînceapă în ianuarie 2025, tot cu o țintă de producție de 172.000 de tone de oțel pe lună, pentru a acoperi costurile și datoriile. Totuși, procesul de încărcare a furnalului a început abia în iunie și a durat doar câteva zile.

Operațiunea „JUPITER 4”, desfășurată de Parchetul General și Poliția Română, continuă pentru a cincea zi la rând, cu 88 de percheziții în mai multe județe din țară. De la începutul săptămânii au avut loc aproximativ o mie de descinderi.

Vineri, 7 noiembrie, autoritățile au anunțat că se desfășoară 24 de acțiuni în cadrul operațiunii. Scopul este identificarea și pedepsirea persoanelor implicate în activități ilegale, dar și prevenirea efectelor negative pe care acestea le pot avea asupra societății.

Dosarele anchetate includ fapte precum: evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, șantaj, delapidare, corupție, nerespectarea regulilor privind armele și munițiile, contrabandă, bancrută frauduloasă, gestionarea ilegală a deșeurilor, braconaj, furt calificat și infracțiuni legate de jocurile de noroc.

Procurorii spun că operațiunea JUPITER 4 arată o colaborare strânsă între instituțiile statului pentru a apăra legea, a proteja resursele publice și a menține un climat bazat pe corectitudine și responsabilitate.